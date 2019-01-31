「長鮑伯頭」正流行！清爽浪漫及肩髮　搭配波浪捲超俏皮

文／StyleMap
「lob」是長鮑伯頭Long Bob的簡稱～將髮長剪到肩膀至鎖骨的位置，散發出與浪漫長髮模樣不同的魅力，整個人也變的更清爽有個性。Lob頭適合怎樣的瀏海跟卷度呢？讓我們繼續看下去！
HAIR ARTIST SALON髮亞 / Aaron Yang
大旁分的瀏海配上燙型不燙卷的微波卷，不就是怎麼亂都美的睡不醒頭嗎！
禧歡 / ann
增加女人味的方法有很多種，剪好一顆lob頭絕對是最簡單的方式！
WHY HAIR SALON四館 / JoJo WHY4
髮尾微翹增添俏皮感～
Lusso Hair salon / LussoHair
染上灰色的霧感髮色，配上皮衣的氣勢不容小覷
Twins桃園店 / 楊恭憲(Allen)
當然棕色是最經典的，讓微卷的線條更鮮明，低層次也能很輕盈！
80's STUDIO / IAN 宏華
燙一個自然S波浪，讓你的中長髮更不一樣！
GENIC 西門店 / GENIC _ WEI
低層次輕鬆駕馭，大旁分頗有歐美風範～
Why fashion hair salon 二館 / Emma
長度剛好在肩膀下方，有垂墜度的長度不再像短髮依樣有亂翹的惱人問題
禧歡 / ann
加上楓糖斑比色也很不錯，髮尾還能挑染一些較淺的髮色，看起來慵懶又可愛！
型舍 髮 設計 / Vico Lin
慵懶卷度Ｘ楓紅髮色，小女人味瞬間上身！
壹 Hair Salon / 壹 hair salon Emika
髮長過渡期就用紋理燙來營造隨性感吧！
Happy hair 向上店 / AiSha愛莎
Lob頭搭配大面積的淺色挑染也很適合白皮膚的你，襯托你的清晰氣質～
incircle / incircle_Kevin
lob頭歐美系列代表作，有夠混血感！
念NIAN / 潘
小卷的lob亂一點更有態度，很適合慵懶的女孩～
非髮妝緻 / 余靆蔆（Bella)
波浪卷Ｘ眉上瀏海Ｘ暖色系，讓愛笑的你永遠看起來燦爛無比～
米蘭時尚髮型 南應大店 / Capital_U-大寫U
粉灰的漸層色來了！中長髮也能仙氣十足！
IZUMI Hair Make / Moas (摩斯)
如果不想燙卷，直髮lob也能襯出你的氣質～
Chocofresa Hair Salon / Mo
內彎加上齊瀏海減齡效果百分百
80's STUDIO / Angus怡龍
就跟你說過髮尾在肩上的彎度有多麼自然了吧！
80's STUDIO / Angus怡龍
鮮豔的橘紅漸層色Ｘ直髮lob，酷酷的你讓煩惱的小人通通退散！
Glitz Hair旗艦店 / Glitz Hiromi
想轉換成長髮或短髮且無任何陣痛期的髮型選Lob就沒錯啦～還可以依不同卷度染色與瀏海做出襯托你獨一無二氣質的命定Lob！迫不及待要變髮了嗎？也推薦你讀2019髮色提案看這裡～質感髮色前3名大公開，搭配髮色更吸睛！
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