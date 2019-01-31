「長鮑伯頭」正流行！清爽浪漫及肩髮　搭配波浪捲超俏皮

文／StyleMap

「lob」是長鮑伯頭Long Bob的簡稱～將髮長剪到肩膀至鎖骨的位置，散發出與浪漫長髮模樣不同的魅力，整個人也變的更清爽有個性。Lob頭適合怎樣的瀏海跟卷度呢？讓我們繼續看下去！



HAIR ARTIST SALON髮亞 / Aaron Yang

大旁分的瀏海配上燙型不燙卷的微波卷，不就是怎麼亂都美的睡不醒頭嗎！



禧歡 / ann

增加女人味的方法有很多種，剪好一顆lob頭絕對是最簡單的方式！



WHY HAIR SALON四館 / JoJo WHY4

髮尾微翹增添俏皮感～



Lusso Hair salon / LussoHair

染上灰色的霧感髮色，配上皮衣的氣勢不容小覷



Twins桃園店 / 楊恭憲(Allen)

當然棕色是最經典的，讓微卷的線條更鮮明，低層次也能很輕盈！



80's STUDIO / IAN 宏華

燙一個自然S波浪，讓你的中長髮更不一樣！



GENIC 西門店 / GENIC _ WEI

低層次輕鬆駕馭，大旁分頗有歐美風範～



Why fashion hair salon 二館 / Emma

長度剛好在肩膀下方，有垂墜度的長度不再像短髮依樣有亂翹的惱人問題



禧歡 / ann

加上楓糖斑比色也很不錯，髮尾還能挑染一些較淺的髮色，看起來慵懶又可愛！



型舍 髮 設計 / Vico Lin

慵懶卷度Ｘ楓紅髮色，小女人味瞬間上身！



壹 Hair Salon / 壹 hair salon Emika

髮長過渡期就用紋理燙來營造隨性感吧！



Happy hair 向上店 / AiSha愛莎

Lob頭搭配大面積的淺色挑染也很適合白皮膚的你，襯托你的清晰氣質～



incircle / incircle_Kevin

lob頭歐美系列代表作，有夠混血感！



念NIAN / 潘

小卷的lob亂一點更有態度，很適合慵懶的女孩～



非髮妝緻 / 余靆蔆（Bella)

波浪卷Ｘ眉上瀏海Ｘ暖色系，讓愛笑的你永遠看起來燦爛無比～



米蘭時尚髮型 南應大店 / Capital_U-大寫U

粉灰的漸層色來了！中長髮也能仙氣十足！



IZUMI Hair Make / Moas (摩斯)

如果不想燙卷，直髮lob也能襯出你的氣質～



Chocofresa Hair Salon / Mo

內彎加上齊瀏海減齡效果百分百



80's STUDIO / Angus怡龍

就跟你說過髮尾在肩上的彎度有多麼自然了吧！



80's STUDIO / Angus怡龍

鮮豔的橘紅漸層色Ｘ直髮lob，酷酷的你讓煩惱的小人通通退散！



Glitz Hair旗艦店 / Glitz Hiromi

想轉換成長髮或短髮且無任何陣痛期的髮型選Lob就沒錯啦～還可以依不同卷度染色與瀏海做出襯托你獨一無二氣質的命定Lob！迫不及待要變髮了嗎？也推薦你讀2019髮色提案看這裡～質感髮色前3名大公開，搭配髮色更吸睛！

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