「聖火」啤酒杯頻遭竊　客人脫鞋當抵押才准喝

▲Dulle Griet酒吧要求想喝啤酒的客人將鞋子交出來作為抵押。（圖／翻攝自dunaevskameroy的Instagram）

記者吳宛霖／綜合報導

比利時啤酒在全球享有知名度，是許多遊客不可錯過的在地飲料，根特市一間酒吧因為啤酒杯造型如火把，當客人拿起時彷彿舉著聖火，加長的杯身約有小腿長，讓不少遊客想當作紀念品帶走，為預防遭竊，店家要求客人交出鞋子當作抵押品，準備離開時才會歸還。老闆Alex De Vriendt表示，有些客人會為了帶走啤酒杯而赤腳離開。

綜合外媒報導，根特市的Dulle Griet酒吧要求想喝啤酒的客人將鞋子交出來作為抵押品，並懸掛在靠近天花板的特殊吊籃中，當客人準備離開時才會歸還。Alex De Vriendt指出，只要顧客沒有赤腳進入酒吧，自己就會接受任何一種鞋作為抵押品。但還是有客人寧願赤腳走出酒吧也要帶走酒杯，他表示，「我們實際上接受各式各樣的鞋子，但我們也意識到一雙人字拖並沒有啤酒杯那麼值錢。」

Alex De Vriendt表示，自家的啤酒杯相當精美，特別是帶有定製木架以保持直立的啤酒杯，但這並不能成為偷竊的藉口，要是大家非常喜歡的話，不妨從紀念品商店購買一份。

▲Dulle Griet酒吧將客人鞋子懸掛在靠近天花板的特殊吊籃中。（圖／翻攝自tatianinschen的Instagram）

The Beer Wall酒吧的老闆Philip Maes表示，自己每年都會損失4000多個啤酒杯，費用非常昂貴，因為這些玻璃杯中很多都是精心製作的藝術品，1個啤酒杯的價格約高達50歐元（約新台幣1730元），所以數千個啤酒杯被盜會造成巨大的經濟損失。對此，Philip Maes與其他酒吧老闆已採取安全措施防止酒杯失竊。

Philip Maes投入約4490歐元（約新台幣15萬5000元）為每個啤酒杯安裝報警系統，藉此防止客人竊取。他預估約有80％的潛在小偷會因擔心觸發警報而打消念頭，剩下的20％小偷則總有辦法拿走「紀念品」。

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