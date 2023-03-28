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眼壓太高凍抹條！逆齡女神呂文婉自曝困擾：又爆了！

▲▼眼睛,眼壓,舒曼波,眼罩,呂文婉。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

演藝圈無論發生大小事、名嘴們犀利的觀點總是深受觀眾喜歡、也經常成為新聞熱議的焦點，但長期要追上最新時事其實心理壓力可不小，資深媒體人、同時也是名嘴界頭號美魔女的呂文婉就坦承，長期以來只要太累、工作太多，心理影響生理眼壓就會跟著飆高，前一陣子她就因為感覺到眼睛一點一點的刺痛，才苦惱怎麼「又爆了！」原來眼睛又因為太累而爆血管了！她也發現原來有相同狀況的人其實不少，還好後來透過藝人朋友推薦的「好物」，她終於「天天重開機」終結困擾！

▲▼眼睛,眼壓,舒曼波,眼罩,呂文婉。（圖／業者提供）

長期用眼過度　當心眼疾提早找上門

事實上呂文婉的困擾絕對不是少數個案、而是許多人共同的症狀。畢竟現代人平均一天用眼超過16小時、其中使用3C的時間更是長達10小時以上，眼睛酸澀疲勞早就是常態而忽略，經常處在高壓狀況下，當然容易讓眼睛爆血管變成可憐的小白兔！長期用眼過度，更要當心乾眼症、黃斑部病變、飛蚊症、甚至白內障都有可能提早找上門！專業醫師就提醒，每天讓眼睛「重開機」才能免於用眼過度造成的傷害，而重開機的方法其實非常簡單，就靠呂文婉口中的好物「PP醫療級舒曼波超導眼罩」!

▲▼眼睛,眼壓,舒曼波,眼罩,呂文婉。（圖／業者提供）

▲▼眼睛,眼壓,舒曼波,眼罩,呂文婉。（圖／業者提供）

地球的心跳　舒曼波助自律神經穩定

呂文婉剛開始被藝人朋友推坑接觸到「PP醫療級舒曼波超導眼罩」時，也很好奇不就是一般的眼罩嗎？到底有什麼稀奇？沒想到一用之驚為天人，這個新科技最關鍵之處就在於舒曼波又稱作「地球的心跳」，它釋放的α波可以產生低頻的共震，有助於自律神經的穩定，讓腦波平穩，在入睡前使用它就能放鬆後自然進入熟睡狀態，上班族平常短暫午休時使用它，使用15分鐘就等於讓眼睛休息3小時！

▲▼眼睛,眼壓,舒曼波,眼罩,呂文婉。（圖／業者提供）

舒曼波超導眼罩利用超導石墨烯加入「舒曼波次微米紡織晶片」，石墨烯材質與臉部皮膚接觸後換產生遠紅外線，而這36個遠紅外線穴位點可是大有作用，它能夠對應眼周及鼻子的穴位進行升溫、循環作用，針對阻塞、發炎、退化的地方進行修復，達到舒緩眼壓、放鬆肌肉的效果，甚至連頭部壓力都能得到釋放的效果！每天使用幫助眼睛天天重開機，壓力消除了當然不再爆血管！

▲▼眼睛,眼壓,舒曼波,眼罩,呂文婉。（圖／業者提供）

▲▼眼睛,眼壓,舒曼波,眼罩,呂文婉。（圖／業者提供）

4D眼罩設計包覆眼耳鼻　連黑眼圈一併解決

呂文婉推薦長時間使用3C的現代人一定要擁有「舒曼波超導眼罩」，它的材質細緻棉柔長時間配戴也沒問題，特殊的4D人臉眼罩設計亦適用於任何臉型、男女皆宜，不僅能完整包覆眼睛，甚至連鼻子、耳朵也能一併包覆呵護，許多使用者發現不止眼睛照顧到了，在睡眠的同時幫助鼻腔微循環，因此鼻子暢通舒服了，甚至連長期困擾的黑眼圈都一併改善，效果令人驚艷！呂文婉表示自己現在耳聰目明、頭腦清晰就是靠它，已經明顯不會爆血管、眼睛血絲也退得很快，小黑點、小飛蚊早已不見！

▲▼眼睛,眼壓,舒曼波,眼罩,呂文婉。（圖／業者提供）

▲▼眼睛,眼壓,舒曼波,眼罩,呂文婉。（圖／業者提供）

護眼聖品「舒曼波眼罩」哪裡買?
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj8fX
●momo購物網特惠組：https://chshop.work/EHpvZ
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1號
●門市專線：02-2288-7888、06-3120108
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-005-133、0800-520-367

https://youtu.be/aW5jVGmqib0
 

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關鍵字：

眼睛眼壓舒曼波眼罩呂文婉

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