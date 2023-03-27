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台大教授製圖悼狒狒「追求自由的靈魂」！萬人不捨：代價好大

▲▼ 狒狒落網。（圖／記者陳以昇攝）

▲東非狒狒竄逃半個月，27日在楊梅富岡中槍身亡。（圖／記者陳以昇攝）

記者閔文昱／綜合報導

全台關注的東非狒狒脫逃事件，經過長達16天的逃亡，今天下午在桃園落網後驚傳遭槍殺身亡，全台一片譁然。對此，台大電機系教授葉丙成自製了一張圖，「悼念這個追求自由的靈魂」，讓不少網友看了相當有感，紛紛留言「祝福狒狒在天堂自由自在，不痛了」。

「做了張圖，悼念這個追求自由的靈魂…」葉丙成27日晚間在臉書PO出一張黑白照，畫面一邊為狒狒行走在馬路時的照片，另一邊則搭配知名樂團Beyond歌曲《海闊天空》中的歌詞，「原諒我這一生不羈放縱愛自由」，最後還寫道「悼 狒哥（20??.??.??～2023.3.27）」

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▲葉丙成製圖悼念狒狒。（圖／翻攝自Facebook／葉丙成）

▲葉丙成製圖悼念狒狒。（圖／翻攝自Facebook／葉丙成）

貼文一出，馬上吸引1.1萬名網友按讚，800人分享，許多網友紛紛留言「狒哥，你得到了你要的自由～（合掌）」、「其實我本來很期待它就這樣跑到森林裡不被人類找到的…沒想到只自由了18天，或許『動物園』這類的根本不應該存在」、「狒哥RIP」、「這張圖讓我好想哭」、「自由的代價好大」、「難過，只是想要自由」。

林務局指出，在圍捕狒狒過程中，依據目前所知訊息，除了動用麻醉槍外也可能包含獵槍，依據《野生動物保育法》21條規定，保育類野生動物有危及公共安全或人類性命之虞時，得做緊急處置，惟圍捕作業當下由桃園市政府指揮，當時的實際完整狀況與情境，仍待桃園市政府相關人員釐清說明。

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