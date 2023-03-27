狒狒被獵槍打死！林務局：擅自宰殺保育動物「最重判5年徒刑」

▲全台關注的東非狒狒不幸傷重身亡。（圖／記者陳以昇攝）

記者楊惠琪／台北報導

全台關注的東非狒狒脫逃事件，經過長達16天的逃亡，今天下午在桃園落網，送往鄰近的新竹縣六福村動物園，卻驚傳狒狒遭獵槍打中，傷勢過重，急救無效已經身亡。桃園市府正追查槍傷原因。林務局則表示，依野保法規定，擅自獵捕、宰殺野生保育類動物，最高可處5年以下有期徒刑。

林務局保育組科長鄭伊娟說，今天下午從東非狒狒落網、移送到死亡，林務局只能被動聯繫桃園市政府瞭解情況，目前只知屍體已由桃園市府領回，後續會協助物種判定、取樣與清源鑑定等，如需解剖判定死因，因屬保育類動物，需由林務局協助送至農委會家畜衛生試驗所解剖。

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至於為何圍捕行動會出現獵槍？鄭伊娟表示，現場情況仍待桃園市府進一步調查釐清，但依據「野生動物保育法」規定，除非有緊急例外情況，或危急人類生命財產安全等，才可以報請主管機關核可捕獵或宰殺；否則將面臨6個月以上、5年以下有期徒刑，併科20萬元以上、100萬元以下罰金。

鄭伊娟指出，獵槍是野保法中可使用的獵捕工具，但前提必須符合上述例外情況並報請主管機關，至於主管機關的權責在桃園市府，所以用槍時機是否符合緊急情況，應由桃園市府判定與開罰。