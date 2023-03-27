王浩宇：狒狒明顯受傷「還拍照留念」　桃園市農業局瀆職

記者林彥臣／綜合報導

東非狒狒歷經16天圍捕，27日下午終於捕獲，不過，稍早消息指出，狒狒在圍捕過程中受傷，因傷勢嚴重，急救無效已經死亡。對此前桃園市議員王浩宇就痛批桃園市農業局瀆職，狒狒明顯受傷「還拍照留念」。

王浩宇臉書發文表示，桃園市農業局，根本瀆職！東非狒狒在被捕獲時，就已經明顯受傷、狀況很差，逐漸喪失活動力，但農業局的官員第一時間，卻是笑嘻嘻的跟狒狒拍照留念，等到送醫時已經太晚了。

王浩宇說，如果第一時間不是在那邊拍照、打卡，狒狒或許還有一線生機，至於狒狒體內為什麼有金屬？是被什麼擊中？這也是要調查的重點。

王浩宇強調，「我離開桃園後很少評論桃園，但這次真的太扯了，要好好檢討。沒有尊重生命。」

經查狒狒遭到獵槍打中，因桃園市府參與人員僅配置麻醉槍，且無委託外部人員加入，農業局將報警釐清相關狀況，初步了解，抓狒小組抵達時，已經有其他人抵達現場，農業局表示並非他們開的槍。

農業局專門委員盧紀燁表示，前往現場的時後其實已經有一組人在裡面，進去後發現狒狒已經倒臥在牆角，出於情況緊急，用網子趕緊罩起移出，發現狒狒狀況不太好，才會緊急徵詢在現場的六福村獸醫，先送去六福村動物園進行治療。