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快訊／狒狒之死傳「第四方人士」帶獵槍射擊　新竹縣府回應了

記者陳凱力、柯沛辰／新竹報導

東非狒狒逃亡18天，不料27日在圍捕過程中傷重身亡。桃園市農業局指出，市府人員僅配備麻醉槍，但狒狒是遭獵槍擊中身亡。消息曝光後不久，傳出是新竹縣農業處委外的「第四方人士」開槍誤殺。對此，新竹縣農業處澄清，他們未配備獵槍，加上狒狒並未跑到新竹縣，所以縣府沒有派人或委外圍捕。

桃市府農業局專門委員盧紀燁表示，他們趕抵時，已有另一組人在現場，且狒狒倒臥在牆角，狀況不佳，疑似已經受傷，因此緊急徵詢在場的六福村獸醫，才赫見狒狒遭獵槍射傷，先行送去六福村動物園治療，不料最終傷重不治。

▲▼ 狒狒落網。（圖／記者陳以昇攝）

▲狒狒奄奄一息，搶救後傷重不治。（圖／記者陳以昇攝）

由於桃園市府人員僅配備麻醉槍，因此已向警方報案，盼釐清真相。不過，晚間傳出是新竹縣農業處委外的「第四方人士」攜獵槍參與圍捕，因此釀禍。

對此，新竹縣農業處副處長傅琦媺回應，新竹縣政府並未參與本次行動，也沒有委外抓狒。林務局新竹林區管理處也回應，今日沒有參與獵狒行動，也無委外。

據了解，新竹縣農業處沒有配備獵槍，也沒有委託外界人士獵狒，僅在追狒期間有成立一個應對小組，旨在應對狒狒跑回新竹縣該如何處理，但狒狒一直都待在桃園，所以應變中心雖然成立，卻沒有正式啟動。

▼桃園市府澄清，只有配備麻醉槍。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼ 狒狒打到了。（圖／記者陳以昇攝）

 

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