批狒狒之死是「人為謀殺」！周玉蔻拋8個為什麼　點名張善政踹共

▲東非狒狒落網受傷，網子上沾染鮮血。（圖／記者陳以昇攝）

記者閔文昱／綜合報導

東非狒狒歷經16天圍捕，今（27）日下午終於捕獲，不過在圍捕過程中因傷勢嚴重，急救無效已經死亡。對此，資深媒體人周玉蔻怒批，該事件根本是「人為謀殺」，要桃園市長張善政踹共，「為什麼連一隻無辜的狒狒都保護不好？」

周玉蔻27日晚間在臉書發文表示，嚮往自由的狒狒在逃亡10天後竟不幸死亡，「根本是人為謀殺、不可思議！」

周玉蔻拋出8個「為什麼」，質疑桃園市府農業局人員第一時間就發現狒狒遭致命獵槍射擊，「為什麼不立刻馳速送醫？為什麼一開始對外宣稱是麻醉槍捕獲？為什麼？為什麼？為什麼？」她更點名桃園市長張善政，連一隻無辜的狒狒都保護不好，「為什麼？為什麼？為什麼？」

▲資深媒體人周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

經查狒狒遭到獵槍打中，因桃園市府參與人員僅配置麻醉槍，且無委託外部人員加入，農業局將報警釐清相關狀況，初步了解，抓狒小組抵達時，已經有其他人抵達現場，農業局表示並非他們開的槍。

農業局專門委員盧紀燁表示，前往現場的時後其實已經有一組人在裡面，進去後發現狒狒已經倒臥在牆角，出於情況緊急，用網子趕緊罩起移出，發現狒狒狀況不太好，才會緊急徵詢在現場的六福村獸醫，先送去六福村動物園進行治療。