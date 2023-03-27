快訊／台中高中生輕生案7人調職　教育局再宣布學務主任即起停聘

▲遭認偷錢成「重嫌疑人」，台中高中生承受不了壓力走上絕路。最新進展，台中市教育局將該校學務主任停聘。（圖／人本提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市某公立傳出一名高中生受不了遭師長貼標籤，選擇輕生。事件過後家屬出面召開記者會將事件曝光，引發各界熱議。市府教育局出手將相關7人包括校長、教官等調離現職，今再指派督學進駐學校擔任代理校長，免除學務主任職務接受調查，並在下午召開教評委員會，決議予以停聘接受調查，將視調查結果決定最終處分方式。

校方對此事處理態度消極，連市長盧秀燕今天也說了重話，痛批校方「過度消極、疑點重重」，教育局出首先在24日將校長等相關人員7人，全數調離現場，接受調查，並指派代理校長進駐，以確保調查工作順利推展。

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至於學務主任，因身分是教師，停聘與否是依教師法由校方召開教評會決定；教育局指出，目前此案處於調查階段，教職及公務人員的獎懲及去留一切依法規辨理，今天代理校長上任第一天，先免除學務主任職務，並以最快速度召開教評會，由於教評會由學校老師組成，必須等老師授課結束後才能開會，因此教評會訂在今天下午4點召開。

教育局強調，代理校長會盡全力穩定校務，並加速校方調查小組的調查速度，教育局會緊盯進度，該校所屬人員如經查證有違法，依法最重不排除解聘，教育局絕對嚴懲嚴辦，還孩子公道。

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