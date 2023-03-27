快訊／狒狒中彈傷重亡！1單位「配有獵槍」　林務局回應了

▲東非狒狒中彈落網，傷重身亡。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳凱力、閔文昱／新竹報導

全台關注的東非狒狒脫逃事件，經過長達16天的逃亡，今天下午在桃園落網，卻驚傳狒狒遭獵槍打中，傷勢過重，急救無效已經身亡，但因桃園市府參與人員僅配置麻醉槍，且無委託外部人員加入，桃園市府正追查槍傷原因。經了解，林務局新竹林區管理處有1組針對外來野生物種的廠商配有獵槍，但是否為該廠商人員開槍，還有待調查釐清。

脫逃狒狒今天下午落網後，原訂送往台北市立動物園檢疫收容，但狒狒在圍捕過程中受傷，緊急徵詢在現場的六福村獸醫，先送去六福村動物園進行治療，但因傷勢嚴重，急救無效死亡。經查狒狒遭到獵槍打中，但因桃園市府參與人員僅配置麻醉槍，且無委託外部人員加入，農業局將報警釐清相關狀況。

步了解，抓狒小組抵達時，已經有其他人抵達現場，農業局表示並非他們開的槍。農業局局長陳冠義指出，林務局新竹管理處致電表示有針對外來物種的防治廠商配有獵槍，先前不曾參與過圍捕計畫，也未告知桃市府，目前正在釐清是否開槍的究竟是誰，若是執行公務，委託單位就必須出面負責，若非執行公務，將依動保法處置開罰咎責。

林務局新竹林區管理處稍早澄清，今日沒有參與獵狒行動，也無委外。另外，新竹縣農業處副處長傅琦媺也回應，新竹縣政府並未參與本次行動，也沒有委外抓狒。