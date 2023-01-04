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手機也能拍星空！vivo X90像把單眼放到口袋裡

▲vivo X90。（圖／記者陳俐穎攝）

▲vivo X90。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

vivo今日在台灣正式推出X90系列新機，此次主打依舊為相機的性能，標榜頂尖蔡司鏡頭，甚至可以清楚的「拍星星、拍月亮」，也搭載1吋的感光元件，具備大光圈，可以將光影更好的紀錄下來。

vivo表示，X90 Pro具備「手持星空」功能，搭載目前市面上最大的一吋感光元件，為入門級單眼的感光元件大小，超高透光玻璃鏡片，在一寸感光元件手機中，配置1.75的超大光圈，能更好的捕捉光線。

而在其他相機性能上，人像鏡頭近光量提升76%，搭載仿生光譜，透過學習眼睛細胞的方式，還原眼睛看到的畫面，造店降低、色彩還原度提升。除了拍星空，也可以拍月亮，超級月亮3.0功能，可以拍出各種不同的月亮，可以根據月亮的狀況來決定需要用什麼模式拍攝。此外也具備蔡司微縮虛化功能，能夠拍出小人國效果。

而在規格上，搭載全台首發聯發科技天璣9200處理器，並搭配vivo獨家研發升級的V2專業影像晶片，大幅提升專業夜拍能力，更採用蔡司一吋超大感光元件主鏡頭。螢幕刷新率最高支援至120Hz，以及300Hz觸控刷新率。最高4,870mAh超大電量與120W極速閃充，提供最快8分鐘充電可達50%、26分鐘即可充滿100%。

vivo X系列一向在中國大陸推出規格更豪華的Pro+版本，許多台灣的用戶也十分期待能夠買到更加旗艦的機種，而今日vivo台灣總經理陳娟表示，由於有部分5G頻段等問題，加上總部的規畫，因此這次X90還是不會引進更高規格的版本，但「未來會上，只是時間問題」。

vivo也公布此次vivo X90 Pro推出「傳奇黑」，建議售價34,888元；X90則有「星光黑」、「極光藍」兩色，建議售價27,888元。即日起至1月9日於指定通路預購，最高可享近16,000元預購好禮；1月10日起全通路正式開賣。

▲vivo X90。（圖／記者陳俐穎攝）

▲vivo X90共推出兩款顏色選擇。（圖／記者陳俐穎攝）

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