吃醋大S再婚拒付贍養費真相曝　汪小菲「離婚8天」頭期款就跳票

▲藝人大S（左）與陸籍前夫汪小菲做夫妻時常曬恩愛，離婚後為錢鬧上法院。（圖／取自汪小菲微博）

記者黃哲民／台北報導

藝人大S（徐熙媛）與陸籍前夫汪小菲協議離婚後，告上法院向對方催討欠付的750萬元生活費，汪曾po文聲稱看到大S再婚韓籍藝人具俊曄「就是不想給（錢）」，但今天台北地院判決理由曝光真相，其實汪小菲前年（2021年）11月跟大S離婚後，次月第1期應給的「定期定額」費用就跳票，汪雖辯稱雙方說好用其他項目多付的錢來抵，但法官沒採信判他敗訴。

大S去年（2022年）11月持法院達成調解的離婚協議，訴請北院強制執行汪小菲的銀行帳戶存款，獲准核發扣押命令，後續將可追討汪欠付的750萬元生活費，當時媒體披露汪已拖欠8個月、每月應給大S的數10萬元「贍養費」。

汪小菲公開離婚後的匯款紀錄反擊，強調自己按時付錢，包括每月房貸106萬元、社區管理費2個月13萬元，以及生活費100萬元等，全年共付逾4000萬元，並po文聲稱「我他X的不想再給這個家付電費了！」坦言因為不滿大S去年3月再婚具俊曄，所以他「就是不想給（錢）」，更罵大S「窩囊廢」等語。

當時外界認為汪小菲吃醋大S再婚，竟然對法院調解成立、雙方簽字具有判決效力的離婚協議也賴帳，但汪提起債務人異議之訴、自稱已付總額遠超出離婚協議約定額度，仍被法官打臉判敗訴，且判決理由顯示，汪小菲與大S前年11月22日共同聲明離婚後繼續給家人「全部的愛」，8天後就跳票次月（12月）1日應付第1期費用。

判決理由指出，雙方離婚協議約定，汪小菲須按時分別支付「定期定額」和「實報實銷」不同費用，大S主張前者是給未成年家人的專款、每期一次支付3個月匯款到她的帳戶，後者是針對應給她支應其他用途的款項，但汪小菲從2021年12月起拖欠「定期定額」項目。

法官認為，雙方離婚協議約定汪小菲須付的各款項均獨立計算，沒有相互流用或取代，期間僅更換「定期定額」項目匯入的帳戶，汪小菲雖主張「實報實銷」項目已付總額超出離婚協議約定金額，大S也同意用來抵扣「定期定額」，但法官指大S否認同意抵充，調解筆錄也沒這樣記載，因此認定汪小菲仍欠這筆帳。