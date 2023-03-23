【廣編】男性保養意識崛起！國民姊夫具俊曄首度為醫美診所代言

圖、文／恆美學提供

以正統韓系風格為主的「恆．美學診所」創始於2022年5月，首館位於台北捷運小巨蛋站旁，以「先醫再美」、「去留美學」為初衷，秉持高度專業與自覺，良善正確的醫療價值觀，建立與患者之間的雙向信任。新時代的醫美觀念，知名度迅速攀升。為提升新醫學美容服務的覆蓋率並維持優良舒適的醫療空間，讓愛美的朋友都能享有安全、專業的醫療服務，在今年三月插旗台北中山區設立恆美學中山診所，更邀請到新一代國民姊夫「具俊曄」擔任醫美代言人。

恆美學之品牌「恆」字，意代表恆心、恆久、初衷，這與面對愛情及友情堅持出了名的姊夫具俊曄DJ Koo非常相合，雙方因對的事持之以恆的觀念相互吸引，順利接下代言。鄒承軒院長表示：每一個人都是獨一無二的，自己的肌膚紋理、體態管理、生活作息都不一樣，針對保養困擾，真的不該只是接受或指定某個「單」項療程、儀器，複製他人的選項，醫美初體驗應該先尋求醫師諮詢，給予屬於您的客製化的療程建議，延續屬於自己的健康美麗。

中山診所院長張元鳳醫師擁有近10年的醫美經歷，主打「精確評估、溫暖親和」，她發現近幾年男性越來越在乎自身健康、比起女性更為勤勞保養的趨勢，看好男性醫美保養市場，中山診所設置「男性每週專屬保養日」，規劃男性舒適不尷尬的空間，設計完善順暢的療程流程，提供男性追求健康完美。