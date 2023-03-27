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快訊／汪小菲提告駁大S討750萬生活費　判決出爐

▲▼汪小菲發文。（圖／翻攝自微博）

▲汪小菲、大S。（圖／翻攝自微博）

記者黃哲民、黃資真／台北報導

大S徐熙媛聲請強制執行前夫汪小菲欠付的750萬元扶養費獲准，法院核發扣押命令，汪小菲為了反擊提起債務人異議之訴，主張自己沒違反依離婚協議給付大S的義務，台北地院經開庭審理後，判決汪小菲敗訴。

2人離婚調解筆錄中汪小菲需支付生活費，卻從去年3月起未履行，迄今積欠約750萬元，大S因此聲請強制執行750萬元，法院也核准對汪小菲的銀行帳戶發出扣押命令。

此事大S沒對外張揚，但汪小菲跟母親張蘭雙雙暴走，PO文、直播狂嗆大S，甚至引爆去年相當熱門的「百萬床墊事件」，汪小菲還暗酸具俊曄「你個窩囊廢換個床墊行嗎」等語，但他突然聲稱停戰卻又秒刪文。

▲S HOTEL公開汪小菲床墊處理過程。（圖／記者徐文彬攝）

▲汪小菲控大S再婚後連百萬床墊也不換，大S立刻將床墊送回S Hotel，媒體全程直播「分屍」過程。（圖／記者徐文彬攝）

除了網路上的攻擊，汪小菲也私下出招，向北院提起債務人異議之訴，主張自己沒違反依調解筆錄給錢的義務，並以避免繼續強制執行程序可能造成不可回復之損害為由，請求在異議之訴終結前，停止執行大S所提強制執行程序。

台北地院去年12月19日首度開庭，大S和汪小菲都沒現身，由委任律師雙雙出庭，庭訊歷時40多分鐘，開完庭都以未獲授權為由婉拒透露細節，僅回應「謝謝關心」。今天法院宣判，駁回汪小菲之訴。

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