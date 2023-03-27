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有陰影？7500人一看到「這桌布」就反胃　網喊：像在加班

▲▼上網,視訊,手機,筆電,電腦。（示意圖／達志影像）

▲電腦最常看到的「畫面」，讓不少上班族直呼看到「好想吐」。（示意圖／達志影像）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

一到周一上班日，不少上班族心情就特別鬱悶。日本一名工程師在網上分享一張桌布，寫著「公司系統工程師最常看到的一張照片」，讓7500名網友集體哀嚎，直呼「看到就反胃」。

日本推特網友「＠Harus0313」是一名系統工程師，日前在推特上分享了超常見的電腦桌布，表示這是許多使用微軟電腦工作的人，開機常見的待機畫面。

從照片中可見，這並非微軟（Microsoft）作業系統Windows XP「藍天白雲綠草原」的經典內建桌面，而是Windows 10常見的紐西蘭南島的華拉里基海灘（Wharariki Beach）的待機畫面（或是背景桌面），常使用微軟電腦工作的人，若沒特別換桌布，就會常常看見此圖。

▲上班族一看到就頭痛的圖片。（圖／翻攝自推特「＠Harus0313」）

▲就是這待機畫面，讓不少上班族一看到就感到頭痛。（圖／翻攝自推特「＠Harus0313」）

貼文引發熱議，不少上班族網友表示，這張圖真的上班看到吐，「我已經看到有創傷，身體會自已開始反胃」、「我不是工程師，但我早上和中午都會看到2次」、「想起了加班時光」、「拜託別在我放鬆滑推特時出現此文」、「一滑到就想吐」、「工程師的惡夢」。

也有網友慶幸表示，「還好工作是用Mac，不會有陰影」、「幸好我只有在玩電動時會用Windows，所以不常看到這個」、「我一到職就換掉這張萬惡圖了」、「幸好我不用Windows」。

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