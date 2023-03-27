　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

買機票「先享後付」　樂桃宣布攜手AFTEE！買票爽抽上萬點數

▲樂桃航空。（圖／樂桃航空）

▲樂桃航空宣佈與AFTEE先享後付在台合作。（圖／樂桃航空）

記者李宜秦／台北報導

全台網路電商平台滲透率最高的先買後付(Buy Now Pay Later；簡稱BNPL)品牌「AFTEE先享後付」只要有手機號碼就可以下單取貨，先享受商品、再付款，樂桃航空宣佈與AFTEE先享後付在台合作，為航空業第一家與其合作的航空公司，旅客還有機會抽中等同台幣萬元現金的10,000點Peach點數。

樂桃航空表示，隨著各國邊境逐漸開放、出國熱度高漲，交通部觀光局統計今年1月日本不僅成為最多國人旅遊首選，樂桃航空載客率更在日本邊境開放後至今持續節節攀升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

樂桃航空指出，AFTEE先享後付致力於多元支付場景深化，也領先BNPL業界、首度將BNPL支付拓及航空業，期待透過全新支付選項的導入，與樂桃航空共同活絡台日旅遊市場，為旅客帶來更彈性、便利的支付服務。

為歡慶雙方展開合作，樂桃推出「樂桃航空｜AFTEE先享後付上線慶！樂享萬點回饋」活動，指定期間內凡購買樂桃航空機票並選用「AFTEE先享後付」進行支付，即有機會抽中等同台幣萬元現金的10,000點Peach點數，或價值超過10,000日圓的獨家樂桃航空商品禮盒 。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
每天喝這1杯　台中男養出「排球大」腫瘤
6000元就是不登記！選擇郵局、ATM原因曝：沒差那幾天
LIVE／斷交影響2024？　馬英九蔡英文出訪背後角力內幕
獨／蛋黃酥恐停賣！鴨蛋也缺　清明後大缺蛋
孫生Wendy復合？　大哭認「想定下來」：妳是我最好的一任
快訊／罰跪346小學生慘了！失控教官姓名將公布　最高罰60萬
員工旅遊「去義大利12天」　補助規定佛炸！老鳥：做4年就全額
小可愛誰啊？　江坤宇聽蔡英文點名害羞：有點嚇到
台灣「到處都小監獄」　德美女超不解！曝14怪特色爆台人共鳴

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

車行師傅巧手！50顆黃金榕修成「翠綠巨龍」　網讚爆：高手在民間

獨／鴨蛋也缺了！清明過後大缺蛋　烘焙業：沒辦法賣蛋黃酥了

快訊／罰跪346小學生慘了！失控教官姓名將公布　最高開罰60萬

狒狒會避開人群　沒危害「乾脆別理牠」！網搖頭曝必抓原因

意外發現「女友有男友+乾爹」！他傻眼被洩慾：我成性工具人

員工旅遊「去義大利12天」　補助規定佛炸！老鳥：做4年就全額了

非常音樂家樂團成立！星兒界周杰倫擔任首席　將發掘更多星兒音樂家

身體被占10個月！「想住月子中心」夫嗆只想去爽　她愣：為何不行

每天100c.c.威士忌　30年養出「排球大」肝腫瘤！台中男戒酒了

台大研究「費洛蒙取代蜂巢蜂王」　解決瓜農授粉困境

巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

林俊傑演唱會合體鄭容和！　清唱《小酒窩》..他笑：不太適合XD

李宰旭被誇身材好...耳朵紅了！　記者會大撩：來韓國聯絡我

男開趴女友突視訊查勤　他預錄3版影片哄騙成功

DIY迴轉壽司「生魚片噴飛」　彈射力太大？網笑：投石機

吳釗燮：宏索援款像賄賂　勒「743億」白紙黑字曝！

車行師傅巧手！50顆黃金榕修成「翠綠巨龍」　網讚爆：高手在民間

獨／鴨蛋也缺了！清明過後大缺蛋　烘焙業：沒辦法賣蛋黃酥了

快訊／罰跪346小學生慘了！失控教官姓名將公布　最高開罰60萬

狒狒會避開人群　沒危害「乾脆別理牠」！網搖頭曝必抓原因

意外發現「女友有男友+乾爹」！他傻眼被洩慾：我成性工具人

員工旅遊「去義大利12天」　補助規定佛炸！老鳥：做4年就全額了

非常音樂家樂團成立！星兒界周杰倫擔任首席　將發掘更多星兒音樂家

身體被占10個月！「想住月子中心」夫嗆只想去爽　她愣：為何不行

每天100c.c.威士忌　30年養出「排球大」肝腫瘤！台中男戒酒了

台大研究「費洛蒙取代蜂巢蜂王」　解決瓜農授粉困境

車行師傅巧手！50顆黃金榕修成「翠綠巨龍」　網讚爆：高手在民間

辜董提巨蛋「讓世界看到台灣」　助總：越多資源越好

吃得到Q彈蝦肉！速食店超夯「海老堡」回來了　淋式芥末籽醬太罪惡

LCK電信大戰史詩對決！賽後T1成員：沒想到這麼辛苦...Faker請大家吃炸雞

傳馬雲拒絕中國政府回國邀請　稱將專注於研究農業技術

告五人北高雙蛋全壘打！　再宣布加場...時間地點曝光

Vicky14歲女兒轉賣周邊賺錢！　「慘遭詐騙9000元」親媽頭痛說話了

飛洛杉磯前先飛進美國領土關島　星宇攜雄獅關島獨家包機3萬有找

吃醋大S再婚拒付贍養費真相曝　汪小菲「離婚8天」頭期款就跳票

6000元就是不登記！選擇郵局、ATM「超實在原因」曝光：沒差那幾天

生活熱門新聞

午後變天！下波「全台雷雨」　連假天氣出爐

老外飯店高層：台灣吃到飽刷新三觀

今晚雨來了！「全台中獎」時間曝　連假再變天

獨／妹子下面癢爆！　醫揪「可愛6腳蟲」無限暢飲中

小五生露營被罰跪！高市凌晨撤換校長

國小棒球員扶婆婆　30秒片瘋傳

普發6千今起人人可登記　攻略一次看

即／高雄「這家旅店」又哄抬房價　觀光局公布名稱

脂肪肝女一年狂瘦10公斤！醫聽秘訣驚呆

雲端發票中獎率降低？網掀邏輯戰

2波雨彈快速變天！北台灣濕冷

12生肖職場運！屬龍有才華鳥事多

不吃牛20年！外公突點牛肉麵吐1句　他崩潰了

沒帶口罩！他拿一物貼臉搭捷運

更多熱門

相關新聞

快閃名古屋來回機票4千！限時開搶

快閃名古屋來回機票4千！限時開搶

樂桃航空推出「台北（桃園）－名古屋（中部）不住宿快閃來回票價4000元」限時優惠，販售時間自今日8時開始，航班早到晚回，較最低來回票價更優惠65折。

今14時開搶！飛日機票3090元起

今14時開搶！飛日機票3090元起

樂桃「台北－名古屋」3/28首航今開賣

樂桃「台北－名古屋」3/28首航今開賣

樂桃航空3/28開台日第11條航線台北-名古屋　高雄-大阪8月復飛

樂桃航空3/28開台日第11條航線台北-名古屋　高雄-大阪8月復飛

樂桃航空台北飛羽田與大阪11月中起天天飛　票價較疫前高出不到一成

樂桃航空台北飛羽田與大阪11月中起天天飛　票價較疫前高出不到一成

關鍵字：

樂桃航空

讀者迴響

熱門新聞

許瑋甯才宣布嫁邱澤1年「家逢巨變」！

午後變天！下波「全台雷雨」　連假天氣出爐

林郁婷拳擊世錦賽銅牌突遭撤銷！

老外飯店高層：台灣吃到飽刷新三觀

快訊／劉亞仁染毒藏50天後首現身！「淒慘臉色曝光」

孫女偷換！觀音畫像變超人力霸王

貝克宇回台灣了！　飛美留學1年3月變帥了

今晚雨來了！「全台中獎」時間曝　連假再變天

即／汪小菲提告駁大S討750萬生活費　判決出爐

獨／妹子下面癢爆！　醫揪「可愛6腳蟲」無限暢飲中

黃曉明baby離婚首同場「尷尬畫面曝」！

小朋友「少吃這1類魚」！台大醫示警：鼻咽癌機率多7倍

即／狒狒逃脫記第16天！台鐵富岡基地現蹤

小五生露營被罰跪！高市凌晨撤換校長

BLACKPINK高雄嗑鍋餐廳曝光「包場要價36萬」

更多

最夯影音

更多
巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵
趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面