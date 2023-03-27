買機票「先享後付」　樂桃宣布攜手AFTEE！買票爽抽上萬點數

▲樂桃航空宣佈與AFTEE先享後付在台合作。（圖／樂桃航空）

記者李宜秦／台北報導

全台網路電商平台滲透率最高的先買後付(Buy Now Pay Later；簡稱BNPL)品牌「AFTEE先享後付」只要有手機號碼就可以下單取貨，先享受商品、再付款，樂桃航空宣佈與AFTEE先享後付在台合作，為航空業第一家與其合作的航空公司，旅客還有機會抽中等同台幣萬元現金的10,000點Peach點數。

樂桃航空表示，隨著各國邊境逐漸開放、出國熱度高漲，交通部觀光局統計今年1月日本不僅成為最多國人旅遊首選，樂桃航空載客率更在日本邊境開放後至今持續節節攀升。

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樂桃航空指出，AFTEE先享後付致力於多元支付場景深化，也領先BNPL業界、首度將BNPL支付拓及航空業，期待透過全新支付選項的導入，與樂桃航空共同活絡台日旅遊市場，為旅客帶來更彈性、便利的支付服務。

為歡慶雙方展開合作，樂桃推出「樂桃航空｜AFTEE先享後付上線慶！樂享萬點回饋」活動，指定期間內凡購買樂桃航空機票並選用「AFTEE先享後付」進行支付，即有機會抽中等同台幣萬元現金的10,000點Peach點數，或價值超過10,000日圓的獨家樂桃航空商品禮盒 。