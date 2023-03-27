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今晚雨來了！「全台中獎」時間曝　連假再變天

▲▼部分縣市出現豪大雨。（圖／資料照片）

▲今晚中部以北再轉雨。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

周三晚「全台中獎」！天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，今天（27日）晚間到周二晨還有一波水氣要通過；周三深夜到周四將再有一波華南雲雨區東移通過，屆時有機會由北而南再為各地帶來一波春雨；清明連假後期可能再有明顯的水氣通過趨勢。

歐宗學說，今天台灣仍然受到東北季風及華南雲雨區影響，但雲雨發展強度相較周末時已有明顯減弱，預估白天期間北部、東半部雲量仍偏多，在迎風面地形上會比較容易有降雨；中南部則是多雲到晴，降雨已不太明顯，要到山區附近才會有短暫雨的機會。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

歐宗學指出，不過，今晚到周二晨還有一波水氣要通過，中部以北平地區域可能會有一波局部短暫雨；周二東北季風減弱，華南雲雨區影響也暫告段落，但仍有些中高層水氣通過台灣附近，配合後續到周三漸轉為偏東風環境，迎風面東半部持續有比較高的降雨機率，西半部則是多雲到晴天氣，山區附近可能偶有短暫雨。

歐宗學提醒，周三深夜到周四將再有一波華南雲雨區東移通過台灣，屆時有機會由北而南再為各地帶來一波春雨，但南部降雨量多寡仍有較高不確定性，可能對水情的助益不是很大，在水情真正獲得緩解以前，別忘了持續節約用水。

歐宗學分析，周五到周末期間水氣再度減少，北東部地區雲多局部有雨，中南部多雲到晴，山區偶短暫雨；清明連假後期可能再有明顯的水氣通過趨勢，但影響時間以及範圍還需要追蹤觀察，才會比較確定。

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