選舉補助款大方捐出行善　關山輔具平台獲資源

▲用選票的補助款行善，捐贈50組的多功能沐浴便盆椅。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



去年11月底舉行九合一選舉，開票結果有順利當選的、也有不幸落敗的。雖然在選戰過程中彼此得競爭以爭取勝出，但在選後卻凝聚共識捐出選票的補助款行善做愛心。26日雖然天空下起雨來，但大家開心出席捐贈多功能浴沐椅的活動。



去年3月慈濟基金會、關山慈濟醫院揭牌成立「慈濟關山環保輔具平台」，免費提供縱谷地區長者及行動不便民眾各式生活輔具。輔具的來源大多是醫院汰換或民間捐助以資源循環再利用為主，但隨著需求量大增也有熱心團體或個人捐贈新品以充實輔具平台庫存需求。



關山輔具平台志工陳泰郎表示，環保輔具平台免費提供的輔具包括有輪椅、電動病床、助行器、拐杖、便盆椅、沐浴椅、電動代步車、扶手等給有需求的民眾使用。大部份輔具屬於堪用狀態並非新品但是免費借用，隨著受惠民眾日益增加也讓平台架上常出現輔具急缺的問題。





陳泰郎指出，輔具平台的需求以病床借用數量最高其次則為沐浴椅和便盆椅，有次在偶然的機會和參選友人聊到欠缺的窘況；參選人提及願意捐出選舉得票補助款購買也是回饋支持者，另類的「謝票」方式竟也獲得其他參選人和熱心鄉親的行動力挺，包括莊炘原、蔡昌翰、李峰全、呂文龍、黃玉英、邱俊雄、黃俊儒、顏府駐等捐贈50組的多功能沐浴便盆椅。