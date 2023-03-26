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大陸 大陸焦點 特派現場

瘋狂斗內31萬！人妻氣炸「棒打老公手撕女主播」　激烈畫面曝光

大街上驚見女子拿長棍打老公。（圖／翻攝自微博）

▲大街上驚見女子拿長棍打老公。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

中國四川省南江縣有一名人妻，當街棒打老公被拍下上傳網路，引發軒然大波。原來是因為，老公給女主播打賞7萬多人民幣（約31萬新台幣），氣得在大街上教訓2人，目前警方已經介入調查。

根據《極目新聞》報導，一段「妻子棒打老公手撕女主播」的影片在網路瘋傳，畫面中可見，在一家小吃店裡，一名紅衣女子左手拿著一根長棍，右手抓著一名年輕女子的長髮，說道：「天天要他刷煙花，刷保時捷！」接著對旁邊男子說：「前晚你刷了5百多，這個月微信支出給她1萬6千多，線上都有7萬3，線下呢？」男子是她的老公，女子則是老公打賞的女主播。

不滿老公打賞女主播31萬　人妻當街教訓「打到長棍斷掉」畫面瘋傳

▲女子不滿老公瘋狂打賞女主播。（圖／翻攝自微博）

女子控訴，老公沒給她和孩子買過東西，「你沒給娃兒買過1塊錢的東西，沒給我買過1千塊錢的東西，我一天上班掙錢，卻被你玩盡，你們真是讓我鬱悶死」，越講情緒越激動，開始揮動手中的長棍抽打老公，後來從店內吵到店外，一根長棍被打斷後，女子又從地上撿起一節，追上去爆打2人，老公護著女主播，被打到頭破血流，有2名長者出面勸阻，結果也遭殃。

商家證實此事，不過不清楚具體為何打架。轄區公山派出所工作人員表示，警方已接到上述警情，糾紛當事人已在23日下午前往，事情正在進一步調查處理。

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