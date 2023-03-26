斬宏都拉斯邦誼！民進黨5點聲明　籲台灣人團結展現韌性

▲民進黨發言人謝佩芬續任。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮26日上午9點半正式宣布與宏都拉斯斷交，2小時後中國政府也火速宣布與宏都拉斯建交。民進黨國際部主任兼發言人謝佩芬提出5點聲明指出，民進黨對宏國的決定深表遺憾，也嚴正譴責中共挖我邦交國的行為，台灣人將更加團結展現韌性。

謝佩芬今天代表民進黨發表5點聲明：第一，宏都拉斯政府漠視台灣長年援助宏國的合作成果以及台灣協助解決宏國問題的善意，儘管我國外交部不斷與宏國加強溝通，也一再重申不會與中國進行金錢競逐，而宏都拉斯最終仍決定輕信中國的建交承諾，嚴重傷害兩國人民長期建立的情感，對此，民進黨深表遺憾。

謝佩芬表示，第二，中國透過外交手段試圖孤立台灣，不間斷地奪取台灣邦交國，不僅得不到台灣人民認同，更無助於兩岸關係的推進，也無法贏得國際社會的尊重。中國政府公然以金援利誘方式與宏國建交，在國際上做了最錯誤的示範，對於中國政府的行為，民進黨不以為然並嚴正譴責。

謝佩芬說明，第三，國民黨高層接連率團訪中，前總統馬英九也即將出發赴中國，面對中國的粗暴外交手段，民進黨提醒國民黨，中國政府從未放棄打壓台灣外交生存空間，也從未放棄武力犯台，在與中國交流的過程，國民黨不該一再站在台灣利益及民主自由價值的對立面，對國際釋放錯誤訊息。

謝佩芬指出，第四，在台灣遇到外交困境的嚴峻時刻，許多邦交國元首、美國行政部門及國會友人積極為台灣發聲，日本外長林芳正也公開表示，曾多次對宏國政府傳達日方的想法，重申台灣與日本共享基本價值觀，是極為重要的夥伴及友人，也支持台灣以觀察員身份加入世界衛生大會；而昨日捷克眾議長艾達莫娃更率160多人訪台，以行動展現對台灣的友好，民進黨在此表達誠摯感謝。

謝佩芬強調，多年來台灣人雖面對外交困境，但台灣無懼挫折，民進黨將持續深化與理念相近的民主國家之間的夥伴關係，共同面對全球威權主義擴張的挑戰。

謝佩芬補充，第五，面對中國政府的打壓，台灣人將更團結並齊心展現台灣韌性。今日，宏國政府表示只承認一個中國，中國政府是代表全中國的唯一合法政府，民進黨要再度重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬，並呼籲中共當局應正確理解台灣人捍衛民主自由的主流民意，對台灣採取外交孤立，完全無助兩岸關係的正向發展。民進黨也要呼籲國民黨，共同向中共當局提出嚴正抗議，展現捍衛台灣權益的決心與毅力態度，才是捍衛中華民國台灣主權的積極且正確作法。