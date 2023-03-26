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外出露營不再怕蚊蟲　營友曝秘方：咖啡渣配白花油

▲▼ 白花油紅豆冰 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲營友表示白花油搭配咖啡渣能有效防蚊 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

露營旅遊正夯，場地挑選成露友間熱門話題，但開心出遊最怕遇到小黑蚊作伴，最近就有網友在Dcard分享「紅豆冰」照片，抱怨露營時被叮到受不了，廣徵各式「防蚊偏方」。有人推薦「長褲長袖加薄荷膏」，還有「小黑蚊蚊香」，不過最特別的「咖啡渣混合白花油」方式，引起最多網友迴響。

Dcard近日一篇熱門文章，吸引許多露營同好關注，原PO懷疑自己是招蚊體質，每次露營一定被蚊子叮咬，表示用過不少防蚊液，有些都感覺有層奇怪物質在皮膚上，有些味道蠻嗆，但使用後仍變成「紅豆冰」，讓他懷疑蚊子是不是根本不怕？於是PO文跪求防蚊偏方，「下次露營嘗試要拿自己做實驗」。

▲▼ 白花油紅豆冰 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲外出露營容易被蚊蟲咬的變成紅豆冰 。（圖／記者翁伊森翻攝）

原PO也在文中附上被叮咬後的「紅豆冰」照片，就有網友回應，小黑蚊其實不算是蚊子，正式的名稱是「台灣鋏蠓（ Forcipomyia taiwana ）」，屬於「蠓科」，是一種吸血昆蟲。

該位網友還提到，小黑蚊體型超小有些紗窗根本擋不住，也因為其實不算蚊子， 所以防蚊液沒效，如果撇開deet的化學成分，天然的薄荷精油或是香茅之類，小黑蚊都不喜歡，所以建議塗抹類似白花油等，含薄荷成分的東西，或是灑在附近，就可讓小黑蚊離遠點。

嘉義大學植醫系副教授林明瑩指出，台灣鋏蠓（小黑蚊）棲所與一般蚊子不同，小黑蚊在潮濕、尤其青苔多的環境，較容易孳生，這也是許多露營區困擾的地方，建議使用物理或化學方式進行防護，可降低或減緩被叮咬後的不適。

而有網友留言「之前露營看朋友獵奇用過咖啡渣混合薄荷油...蠻有用的」，表示用器皿裝滿咖啡渣，再滴上白花油，「咖啡渣免錢又實用，白花油有加成效果」，勾出不少有類似經驗的露友贊同，認為咖啡渣加白花油真的有用，引發討論。

嘉義大學植醫系副教授林明瑩表示，對人體而言，在被叮咬前或叮咬後的紅熱腫痛，塗抹白花油有些人確有預防作用；而昆蟲因有特殊感知構造，所以有特殊氣味的物質，或許會讓昆蟲產生忌避現象，至於維持的時效，會因成分、濃度受影響，確切的效果都須透過實驗，進一步探討、驗證。

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