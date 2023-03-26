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高雄小五生露營「集體被罰跪」！　離譜廠商下場出爐

▲▼小五生參加畢業露營卻變調。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲小五生參加畢業露營，活動輔導員情緒失控罰下跪。（圖為該團學生合照，非下跪畫面／校長提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一所國小五年級生於20、21日參加露營活動，不過活動教官疑似不滿學生還沒到表訂時間就起床，部分帳棚還傳出嬉鬧聲音，活動教官一怒之下，把346名學生叫起床，要求罰跪1分鐘。昨(26日)晚間校方邀家長、廠商到校進行協調，將針對廠商履約不完全部分進行扣款，另外廠商也允諾會到各班一一道歉，若有產生後續醫療問題，將會全權賠償。

該校校長表示，學校於3月20、21日在旗山某露營區委由旅行社辦理五年級露營活動，露營活動表訂早上6點半起床，但在5點多時，就陸續有學生走出營帳聊天，或是在帳棚內有喧鬧聲音。現場值夜輔導員多次規勸學生，但情形沒有改善。

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校長提到，一名活動教官一時情緒失控，對學生施予連坐罰，要求346名學生通通都起床，全體罰跪1分鐘，有些學生整整跪了1分鐘，有些人當下搞不清楚狀況，跪了30秒、5秒也都有，還有些學生剛好去上廁所躲過一劫，而在這期間，活動教官還疑似爆粗口等，出現疑似不當管教情事發生。

▲▼小五生參加畢業露營卻變調。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲針對活動輔導員不當行為，校方已與家長、廠商做出共識。（圖為該團學生合照，非下跪畫面／校長提供）

校方昨晚邀集學校行政人員、各班家長代表、廠商到校開協調會，會後共有2點共識。第一點，因合約並未提到處罰方式可以下跪，因此屬廠商履約不完全，將依據採購法組成採購工作審查小組，對廠商進行扣款和懲罰。

第二點，畢竟這是教育性質活動，而活動輔導員卻做出錯誤示範。廠商於現場也允諾，若參加學生因此事件，而有後續醫療問題，將會全權賠償；另外，廠商也會到各班向學生道歉，並補償餐點、禮品。

校長今(26日)重申，以後學校做這類標案，人員部分會進行管控，活動前也會向家長、學生做充分說明，避免產生很大的認知誤差，像有家長認為是遊玩，但此活動是童軍；另外，在管理時辰也會做更嚴密的安排。

校長表示，昨晚的協調會是由各班家長1-3位代表參加，為了怕遺漏家長的意見，之後會再發問卷，做為日後辦理活動的意見。

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