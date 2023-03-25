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高雄小五生露營被罰跪！太早起床被嫌吵　教官失控346人遭連座

▲▼小五生參加畢業露營卻變調。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲小五生參加畢業露營，活動教官卻要他們全體罰跪。（此為活動合照，並非罰跪畫靣，圖／校長提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一所國小五年級生於20、21日參加畢業露營，不過活動教官疑似不滿學生還沒到表訂時間起床，有帳棚內就傳出嬉鬧聲音，活動教官一怒之下，把346名學生叫起床，對全體學生施予連坐罰、罰跪1分鐘。校方直到隔日才接獲廠商通報，將要求廠商依法配合調查，並進行相關賠償，同時也針對學生啟動輔導機制。

校長表示，學校於3月20、21日在旗山某露營區委由旅行社辦理五年級露營活動，露營活動表訂早上6點半起床，但在5點多時，就陸續有學生走出營帳聊天，或是在帳棚內有喧鬧聲音。現場值夜輔導員多次規勸學生，但情形沒有改善。

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校長提到，一名活動教官一時情緒失控，對學生施予連坐罰，要求上百名學生通通都起床，全體罰跪1分鐘，有些學生整整跪了1分鐘，有些人跪了30秒、5秒也都有，還有些學生剛好去上廁所躲過一劫，而在這期間，活動教官還疑似爆粗口等，出現疑似不當管教情事發生。

▲▼小五生參加畢業露營卻變調。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲學生開心參加畢業露營卻變調。（此為活動合照，並非罰跪畫靣，圖／校長提供）

校方指出，委託廠商沒有在第一時間循通報管道處理，而是在22日下午，校方才接獲該事件發生，除了立即進行校安通報，隔日晚上與學生家長連繫後，確認此次事件受到影響的學生狀況恐怕還涉及兒少案件，立即依規定進行兒少通報，並全面清查是否還有相關孩子受到影響。

校方表示，將針對所有受到影響的孩子，同步啟動輔導機制，並訂於今(25日)晚間邀集各班代表、學校行政人員、家長會及廠商到校，請廠商針對事件說明，學校也會針對履約不完整部分進行扣款與相關賠償，並要求依兒童及少年福利與權益保障法配合調查。

校方嚴正強調，學校活動絕不允許廠商對學生不當管教，經過此次事件，往後會再加強了解得標廠商對帶隊員工的訓練細節，並針對課程再做總體評估，徹底檢討。校方也對家長致上最大歉意，「未來學校一定會加強監督及自我控管，讓課程活動可以發揮教育意義」。

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