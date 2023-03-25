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小5生露營太吵！上百學生被叫起床罰跪　廠商歉：已開除教官

▲▼小五生參加畢業露營卻變調。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲小五生參加畢業露營卻變調。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

中央社

高雄三民區一所國小舉辦5年級生露營活動，但上百名學生卻遭活動廠商教官不當管教罰跪。校方今晚邀集各方說明，向廠商究責。業者除表達歉意，並開除這名帶隊教官。

三民區這所國小3月20、21日舉辦5年級生露營活動，卻發生承辦廠商活動人員不當管教情事。對此，校方表示，將對所有受影響孩子啟動輔導機制，要求廠商說明並扣款賠償，同時須依兒少法配合調查。

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張姓代理校長晚間接受《中央社》記者電訪表示，經晚間邀集各班代表、學校行政人員、家長會及廠商到校交流。目前已跟廠商、家長達成初步共識，但因詳細資料仍在彙整，之後會再向大眾報告，抱歉造成社會困擾。

此外，有家長質疑「教官體罰時校方無人在場制止」，張姓代理校長回應，因當天陪同老師在帳口值夜留守到凌晨2時30分就要回到營本部，且營本部距離營區有段距離，因此依合約2時30分後就交給廠商活動人員管理，校方也有留緊急通訊方式。當清晨發生不當體罰時，校方才沒辦法及時處理。之後會再檢討營本部與營區距離或調整合約。

旅行社林姓副總指出，帶隊教官在活動期間管理學生秩序時，因情緒失控有不當管教情事。公司得知後相當震驚，已向校方跟學生彌補道歉；對於活動造成社會觀感不好部分，已將這名活動人員開除以示負責。此外，晚間會中家長提出建議改善部分，廠商之後也會再進行通盤檢討。

三民區這所國小3月20、21日委託旅行社在旗山區一處露營區舉辦5年級生露營活動，活動第2天表定上午6時30分起床，但部分學生5時許起床走出帳篷外聊天，或在帳內喧嘩。現場值夜輔導員規勸無效後，一時情緒失控，逕對上百名學生施予連坐罰、罰跪1分鐘、罵髒話等不當管教。

▲▼小五生參加畢業露營卻變調。（圖／記者許宥孺翻攝）

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