快訊／吳釗燮宣布斷交宏都拉斯　痛批「恣意需索」

記者呂晏慈／台北報導

原友邦宏都拉斯26日上午發布正式聲明，宣布與台灣斷交。外交部長吳釗燮上午9點半親自舉行記者會，宣布與宏都拉斯斷交，痛批宏國恣意需索，甚至公開釋出錯誤訊息；我國邦交國再減至13國，這已是總統蔡英文2016年上任至今，第九個斷交的國家。

▲外交部長吳釗燮（中）、公眾會執行長劉永健（右）、拉美司司長鄭力城（左）舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

台灣與友邦宏都拉斯邦誼生變，宏都拉斯外長雷依納上周率團訪問中國討論雙方建交事宜，我國外交部立刻召回駐宏大使張俊菲表達強烈不滿。

吳釗燮今天上午在外交部記者會表示，宏都拉斯共和國政府與中華人民共和國政府正在進行建交談判，經過溝通無效，為了維護國家主權和尊嚴，決定自即日起中斷與宏都拉斯共和國的外交關係，撤離大使館，技術團及電力團等相關人員，並要求宏國關閉其駐台大使館。

吳釗燮表示，宏都拉斯執政團隊一直對中國存有幻想，經過我方努力，台宏雙邊關係曾經一度平穩，但是中國對宏都拉斯的利誘未曾停歇，外交部對相關情資均有掌握，然而卡蕬楚（Xiomara Castro）政府也同時向我方所求高達數十億美元的經濟援助，並對台灣和中國的援助方案進行比價，宏方恣意需索，甚至公開釋出錯誤訊息，造成對我政府的傷害。

宏都拉斯外交部稍早回覆外媒表示，宏都拉斯共和國政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國 的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，截至目前，宏都拉斯政府已通知台灣斷絕外交關係，承諾不再與 台灣建立任何官方關係或接觸。