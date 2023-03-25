台南志工結合技藝獻愛心　前進教養院溫馨義剪

▲台南市勞工局結合台南市男子理髮職業工會志工，前往柳營區菩提林教養院辦理義剪活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為推動台南市長黃偉哲「希望家園」的市政理念，勞工局持續結合美容理髮相關職業工會志工組成「有情有疼心、義剪亮容顏」團隊，25日勞工局結合台南市男子理髮職業工會志工，前往柳營區菩提林教養院辦理義剪活動。

菩提林教養院王敬捷院長表示，教養院院生多為中度、重度、極重度之智能障礙者、失智症者、多重障礙者，非常感謝工會定時定點至教養院，因長期與工會合作，院生們對於志工也有一定熟悉與信任感，進行理髮的過程中精神與情緒也會相對穩定與順利。

台南市男子理髮職業工會理事長翁莉榆表示，去年受到疫情的影響，整年度的義剪服務減少許多，仍不減志工們服務熱忱，能利用己身的專業力量幫忙別人，不僅增進自我價值的認同，更在服務的過程中學會知足惜福、得到歡喜，也是從事志工所得到正面回饋，也感謝院方和服務過的對象讓義剪志工隊有回饋社會的機會。

勞工局王鑫基局長表示，感謝台南市男子理髮職業工會志工們長期的公益付出與相挺，雖然疫情逐步緩和但仍感謝志工夥伴對於社會公益的投入與貢獻，療養院所的院生也因為志工的義剪服務，得以紓解疫情以來無法出門理髮或不便理髮的困擾，也降低院生出外染疫的風險。志工們自2015年起加入本局「做工行善團」義剪團隊後，已協助辦理43場次義剪活動，投入志工580人次，服務約3431人。感謝夥伴長期提供溫暖的義剪服務，讓更多身障者受惠並感受到社會溫暖的愛。