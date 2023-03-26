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「嗨．你好！」台灣農遊MV　日本國際觀光影像節摘銀

記者楊惠琪／台北報導

農委會為開拓東北亞日本市場，邀請創作才女黃小玫以台灣茶園、花卉、水果漁業、農村體驗等主題，製作日文歌曲《嗨．你好！》及ＭＶ，日前獲得「日本國際觀光影像節」亞洲組優秀賞（銀獎）肯定，農委會也宣布啟動動「農業旅遊獎勵方案」。

農委會指出，此次邀請黃小玫創作的日文推廣農遊影片《嗨．你好！》於2022年夏天攝製，經過一番農遊體驗後，寫下《嗨．你好！》這首輕快又琅琅上口的台灣農遊歌曲。影片中以台灣茶園、花卉、果園、漁業等主題景觀，呈現台灣農遊多元精采的風貌，更加入台灣暖暖的人情味及好吃好玩的農遊元素，期待日本遊客的到訪。

農委會說明，「日本國際觀光影像節」國際知名旅遊影展之一，本屆吸引全球共1286支觀光影片角逐國際組及亞洲組獎項。國際影像獎共34支影片入圍，亞洲影像獎共11支影片入圍，由黃小玫創作的《嗨．你好！》獲得「亞洲組優秀賞（銀獎），讓台灣農遊有機會在國際舞台曝光宣傳。該影片可上網點閱

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▲《嗨．你好！》ＭＶ獲得「日本國際觀光影像節」銀獎肯定。（圖／翻攝自網路）

▲《嗨．你好！》ＭＶ獲得「日本國際觀光影像節」銀獎肯定。（圖／翻攝自網路）

此外，為推廣國內外遊客一遊農村，農委會宣布3月開始啟動「農業旅遊獎勵方案」，針對國內平日團體遊客獎勵每人200元，也特別針對國際遊客祭出獎勵，凡是來台灣指定的農業體驗點進行體驗遊訪，都可由台灣的地接旅行社申請農遊獎勵金，分別有農業體驗類每人新臺幣250元及農場住宿類每人500元獎勵兩項；針對自由行國際遊客也有「農村廚房」的超優惠專案，相關訊息詳情請洽台灣休閒農業發展協會（電話：03-9381269分機16、27）查詢申請。

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