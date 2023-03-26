有蔥燒豬肉、牛五花口味！　超人氣「3款米漢堡」超商也能吃到了

▲超商就能買到超夯老協珍米漢堡系列。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

等到了！網路討論度爆表的「老協珍米漢堡系列」超商也能吃到，主要嚴選台灣好米經過烘烤特製成米堡後，分別搭配美國牛五花、蔥燒豬肉、醬燒雞肉等料，打造3款飽足感十足的米漢堡，尤其包裝部分無需撕開就可以微波加熱，短短幾分鐘就能輕鬆享用，趕緊衝吃一波。

▲米漢堡一共有3口味任選。（圖／業者提供）

搶攻即時料理商機，全家宣布開賣網路討論度超高的「老協珍米漢堡系列」，一共有3口味選擇，首推「經典牛肉米漢堡」口味，精選美國牛五花、洋蔥絲經過大火翻炒後，再拌入特調日式醬汁，最後夾進烘烤米堡當中，大口咬下超滿足，還有「蔥燒豬肉米漢堡」，內餡是豬肉結合蔥花、黑胡椒搭配米堡的組合。

而「日式醬燒雞肉米漢堡」，醬汁部分是以日式醬油佐味霖、清酒調製製程，搭配Q彈雞腿肉拌炒，香氣十足，尤其內餡還加入香濃紅椒粉提升香氣，即日起於全門市就能買到，且包裝部分更是使用蒸氣洩壓專利，無需撕開即可微波加熱，等待幾分鐘就可輕鬆吃。

▲▼7-11獨家開賣「小美x春水堂」2款限定雪糕。

鹹食結束後肯定要來點罪惡甜點，7-11近日找來小美冰淇淋、春水堂聯手合作，獨家推出2款限定雪糕包括「珍珠奶茶脆皮雪糕」及「玫瑰鹽普洱奶蓋雪糕」，前者一口咬下會先吃到超濃奶茶香，接著是Q彈珍珠，每一口都超滿足，後者則能吃到濃韻奶蓋滋味，並帶有淡淡玫瑰香，趕緊衝吃一波。