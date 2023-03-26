　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

有蔥燒豬肉、牛五花口味！　超人氣「3款米漢堡」超商也能吃到了

▲▼全家老協珍米漢堡系列出全新3口味。（圖／記者蕭筠攝）

▲超商就能買到超夯老協珍米漢堡系列。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

等到了！網路討論度爆表的「老協珍米漢堡系列」超商也能吃到，主要嚴選台灣好米經過烘烤特製成米堡後，分別搭配美國牛五花、蔥燒豬肉、醬燒雞肉等料，打造3款飽足感十足的米漢堡，尤其包裝部分無需撕開就可以微波加熱，短短幾分鐘就能輕鬆享用，趕緊衝吃一波。

▲▼全家老協珍米漢堡系列出全新3口味。（圖／業者提供）

▲米漢堡一共有3口味任選。（圖／業者提供）

搶攻即時料理商機，全家宣布開賣網路討論度超高的「老協珍米漢堡系列」，一共有3口味選擇，首推「經典牛肉米漢堡」口味，精選美國牛五花、洋蔥絲經過大火翻炒後，再拌入特調日式醬汁，最後夾進烘烤米堡當中，大口咬下超滿足，還有「蔥燒豬肉米漢堡」，內餡是豬肉結合蔥花、黑胡椒搭配米堡的組合。

而「日式醬燒雞肉米漢堡」，醬汁部分是以日式醬油佐味霖、清酒調製製程，搭配Q彈雞腿肉拌炒，香氣十足，尤其內餡還加入香濃紅椒粉提升香氣，即日起於全門市就能買到，且包裝部分更是使用蒸氣洩壓專利，無需撕開即可微波加熱，等待幾分鐘就可輕鬆吃。

▲▼7-11獨家開賣小美x春水堂雪糕、蘇格蘭Mackie’s糖塊冰淇淋。（圖／7-11提供、記者周姈姈攝）

▲▼7-11獨家開賣「小美x春水堂」2款限定雪糕。

▲▼7-11獨家開賣小美x春水堂雪糕、蘇格蘭Mackie’s糖塊冰淇淋。（圖／7-11提供、記者周姈姈攝）

鹹食結束後肯定要來點罪惡甜點，7-11近日找來小美冰淇淋、春水堂聯手合作，獨家推出2款限定雪糕包括「珍珠奶茶脆皮雪糕」及「玫瑰鹽普洱奶蓋雪糕」，前者一口咬下會先吃到超濃奶茶香，接著是Q彈珍珠，每一口都超滿足，後者則能吃到濃韻奶蓋滋味，並帶有淡淡玫瑰香，趕緊衝吃一波。

  【你可能也想看】

►每4秒就有人買！超商變身「24小時甜點店」了　必吃夯品一次看
►吃得到整顆蕨餅！豪華版「抹茶大判燒甜甜圈」來了　還有2款生波堤
►身分證拿出來！　3月壽星「生乳捲買1送1」爽吃整個月

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／林書豪狂送15助攻創新高　轟24分領鋼鐵人大勝領航猿
快訊／嘉義男成焦屍　相驗結果出爐
她頭暈、胸悶突昏倒！醫驚見「腦中藏大炸彈」：隨時要命
人妻遭砍死！寵物鸚鵡不吃不喝「狂喊1字」　印警破案了
金控褪色！一表秒懂配息困境　3家恐發不出
高雄3男街頭大亂鬥　低胸裝女見這幕崩潰哭了
老公驟逝　她「愛上小叔」連生2女

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

有蔥燒豬肉、牛五花口味！　超人氣「3款米漢堡」超商也能吃到了

芋頭控快看！超商獨家「芋泥啵啵雪糕」　還吃得到粉圓、芋角

紅藜果膠plus新馬大賣！憲哥提攜後輩　王雷兒子賣魚仔來台追貨

快訊／全聯開出2張頭獎發票！買飲料就幸運中獎　2門市曝光

快訊／7-11開出3張千萬發票！中獎明細一次看

全聯「高麗菜25元」倒數2天！網買1顆=3顆賺到　內行人曝挑菜撇步

慈濟、東森合推素食健康美味餐盒　全家便利商店熱賣中

快訊／買土司爽中千萬！全家開出1張千萬發票　中獎名單一次看

快訊／只花20元！萊爾富開出1張千萬發票　地點曝光

有花雕豉汁豬煲仔飯、白蘭地檸檬蛋糕！　超商「8款酒香鮮食」來了

廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生

Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

邊境自己玩「你丟我撿」　樓梯爬上爬下好忙碌XD

飼主狂喊「吉娃娃～」　伸手想摸被兇嚇到尖叫

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

對發票！財神爺來敲門　1、2月中獎號碼出爐

田馥甄「想挑戰當媽」：好可怕！　喊話懷孕Selina「妳可以的♥」

春雨報到全台連炸3天　周末「低溫下探15度」

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

有蔥燒豬肉、牛五花口味！　超人氣「3款米漢堡」超商也能吃到了

芋頭控快看！超商獨家「芋泥啵啵雪糕」　還吃得到粉圓、芋角

紅藜果膠plus新馬大賣！憲哥提攜後輩　王雷兒子賣魚仔來台追貨

快訊／全聯開出2張頭獎發票！買飲料就幸運中獎　2門市曝光

快訊／7-11開出3張千萬發票！中獎明細一次看

全聯「高麗菜25元」倒數2天！網買1顆=3顆賺到　內行人曝挑菜撇步

慈濟、東森合推素食健康美味餐盒　全家便利商店熱賣中

快訊／買土司爽中千萬！全家開出1張千萬發票　中獎名單一次看

快訊／只花20元！萊爾富開出1張千萬發票　地點曝光

有花雕豉汁豬煲仔飯、白蘭地檸檬蛋糕！　超商「8款酒香鮮食」來了

40多歲女「頭長痘痘」！一直潰爛　醫檢查是惡性：轉移了

快訊／林書豪狂送15助攻創新高　轟24分領鋼鐵人大勝領航猿

趙怡呼籲保存眷村文化：前輩犧牲換來台灣的安定，不能被輕易破壞

借戴經典賽金牌　吳念庭：我們下次再努力

孫女偷換！觀音畫像「變超人力霸王」　奶奶拜1個月才知氣暈了

謝和弦被酸「戒大麻不哈們」　揭下決心契機：不能再因私欲出事

快訊／嘉義老農外出失聯！隔天「倒果園成焦屍」　檢相驗結果出爐

琪琪驚現街頭！《魔女宅急便》上映　她自曝「16字錄1小時」

京都又有新飯店！最快4月開幕　還吃得到泰式咖哩、芒果糯米飯

源少年唱一半突衝下台！　祭出「寵粉3舉動」全場暴動了

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

消費熱門新聞

快訊／全聯開出2張頭獎發票！

快訊／全家開出1張千萬發票

快訊／萊爾富開出1張千萬發票

隱藏版高級拿鐵媒體平台評比Top1

快訊／7-11開出3張千萬發票

慈濟、東森合推素食健康美味餐盒　全家熱賣中

全聯「高麗菜25元」倒數2天！

超商獨家「芋泥啵啵雪糕」吃得到粉圓

美式賣場這一尿布驚見大降價

外食族也可以輕鬆攝取好油

光靠「久坐」竟能爽賺10萬？

超商連3天「2大拿鐵咖啡買1送1」

出國潮！網購衝出銷量黑馬　單月可賣破2千個

別因低溫錯過孩子補鈣好時機！

更多熱門

相關新聞

林口星級飯店半自助餐廳6人同行65折

林口星級飯店半自助餐廳6人同行65折

鄰近都會後花園的林口亞昕福朋喜來登酒店，在初春氣息濃厚、充滿生機的時刻，全館中西餐廳搭配時令鮮味的春季新菜，而宜客樂西餐廳則是加碼自3月27日至5月31日止，提供平假日午晚餐時段75折優惠，6人以上同行用餐更享65折。

關鍵字：

美食情報美食雲米漢堡全家7-11

讀者迴響

熱門新聞

不吃牛20年！外公突點牛肉麵吐1句　他崩潰了

脂肪肝女一年狂瘦10公斤！醫聽秘訣驚呆

蕭敬騰手搖飲「2年倒7間」！全台只剩2間分店

外星人帶走8000人類！　「時空旅人」：地球主人將來到

百萬YouTuber認了拆夥3妹：她哭著對我咆哮

「9皮膚問題」恐是糖害的！

女星遭大咖男主持約後台「口水交流」！

她狂勸「愛愛後必做1件事」！感染率大降

薯條吃下去怪怪的　女獲賠2270萬

國小上百生被罰跪　廠商歉：開除教官

妹子試車「床上噁味狂飄一周」！他嚇壞不敢交往

黃曉明baby離婚首同場「尷尬畫面曝」！

男星「全身淘寶貨」參加時裝週：開心就好！總價990被讚爆

26歲寫真女星片瀨美月驟逝！最後發文狂賀WBC日本打進決賽

宏都拉斯「要錢原文信件」曝光！ 勒索金額高達743億

更多

最夯影音

更多
廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生

廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生
Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

邊境自己玩「你丟我撿」　樓梯爬上爬下好忙碌XD

邊境自己玩「你丟我撿」　樓梯爬上爬下好忙碌XD

飼主狂喊「吉娃娃～」　伸手想摸被兇嚇到尖叫

飼主狂喊「吉娃娃～」　伸手想摸被兇嚇到尖叫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面