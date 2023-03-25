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壽山動物園狒狒「吃好睡好」爽樣曝　園方讚：了不起！夠狒

▲壽山動物園長鬃狒狒。（圖／壽山動物園提供）

▲壽山動物園裡的長鬃狒狒。（圖／壽山動物園提供）

記者許宥孺／高雄報導

近日有一隻東非狒狒在桃園市內四處流竄，成為全台關注焦點，壽山動物園今(25日)也跟風發「狒」文表示，第一時間清點狒狒、靈長類「皆無脫逃，而且吃好睡好，了不起，夠狒」。

逃脫東非狒狒日前在桃園市平鎮、楊梅與新屋地區出沒，桃園市農業局昨甚至成立「桃園市抓狒戰情室」，結合相關單位全力投入搜捕行列，夜間則持續啟動高解析度熱成像儀器搜尋，進行24小時全面搜捕，希望在最短時間內尋獲並緝捕脫逃狒狒。

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▲▼ 桃園狒狒脫逃，目前仍未捕獲。（圖／翻攝自我是中壢人 臉書）

▲脫逃的東非狒狒目前仍然在逃。（圖／翻攝自我是中壢人 臉書）

據林務局統計，全台有登記飼養狒狒的園所包括台北巿立動物園10隻東非狒狒，六福村150隻草原狒狒、8隻阿拉伯狒狒、5隻東非狒狒，以及高雄壽山動物園5隻長鬃狒狒。其中又以六福村共163隻數量最多，不過截至今日上午，逃跑的東非狒狒仍未被緝獲。

雖然壽山動物園沒有飼養東非狒狒，不過園方仍在第一時間立即清點查驗，發現狒狒等靈長類「全部都在，沒有脫逃」。園方也笑稱，狒狒倒是吃好睡好的一派輕鬆樣貌，觀看著保育員，「了不起，夠『狒』」。

若民眾路上遇到狒狒或獼猴該如何處置？園方也趁機宣導防身3招，第一，保持距離；第二，避免直視、第三，遠離並通報1999處置。

▲柴山獼猴悠閒的曬太陽。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲柴山獼猴悠閒的曬太陽。（圖／記者許宥孺翻攝）

園方表示，狒狒的習性與生活在壽山的獼猴相似，都要避免接觸餵食，由於動物園是柴山獼猴的棲息地，因此入園時，也提醒遊客食物不外露、不隨意餵食、不觸摸獼猴、不挑釁攻擊。

園方進一步說明，因柴山上的獼猴長年與人互動，除了食物，塑膠袋、寶特瓶等也容易吸引牠們的注意；此外，每隻獼猴的習性不同，若隨意餵食，容易產生人猴衝突。

園方強調，獼猴為野生動物，若觸摸則會被開罰，千萬別以身試法，正常情況下獼猴不會主動攻擊人，但感受到威脅會出現攻擊行為，若發現獼猴有威嚇動作，請轉身離開。

▲壽山動物園內的猴子囂張強奪食物，讓媽媽嚇壞了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲壽山動物園是獼猴棲地，常有遊客攜帶食物被搶劫 。（圖／ETtoday資料照）

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