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快訊／本土+105、增25死！新制後首見境外重症　男返台發病加護搶救

▲▼3/16中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布最新數據通報，昨日新增新冠併發症（中重症）105例本土、1例境外移入，另增25例死亡。指揮中心發言人羅一鈞表示，今日新增境外移入為輕症免隔離3月20日上路後首例，是一名70多歲男性，曾打5劑疫苗，從美國入境當天發病就醫，檢查雙側肺炎合併呼吸窘迫，新冠PCR陽性確診，收住加護病房。

昨日(3/24)新增COVID-19(併發症)確定病例106例，分別為105例本土及1例境外移入。 COVID-19確診個案中新增25例死亡。另有舊制補通報14例本土、0例境外移入。

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羅一鈞說明，新制後首見境外移入個案為70多歲本國籍男性，本身有高血壓、心臟病史，接種5劑疫苗，最後一劑是去年10月。個案3/23自美國入境，當日因為發燒、呼吸喘到急診，檢查有雙側肺炎合併呼吸窘迫，新冠PCR陽性確診，收住加護病房，插管使用呼吸器，及瑞德西韋類固醇等藥物治療，目前仍在加護病房治療中。

羅一鈞進一步說明，過去一個月的中重症平均數為每日約119例，最高值及最低值區間為13-236例，受周末或假日延遲通報影響而有高低起伏，今日通報和過去一個月每日中重症平均相當。

指揮中心再次呼籲，防疫逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，請民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力，安心恢復正常生活。

另亦提醒持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，配合各項防疫規範，並建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，要戴口罩維護自身健康。

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