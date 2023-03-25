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補班小確幸！Sony降價1.2萬元、iPhone 14 Pro現省3910元

▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘋果手機iPhone 14 pro。（圖／記者林敬旻攝）

記者廖婕妤／台北報導

周六補班不憂鬱，知名手機通信業者推出限時快閃活動，蘋果iPhone 14 Pro最高現省3910元、Sony拍照旗艦機更現折1.2萬元、三星A53不到8800元就能帶回家。

傑昇通信推出迎春優惠，即日起至3／26，多款機型享有優惠折扣，包括OPPO A78 128G降價1500元，折扣後7490元就能把擁有5,000 萬畫素雙鏡頭的5G手機帶回家。

蘋果iPhone 14 128G也折3410元，折扣後價格為24,490元；iPhone 14 Pro 128G也便宜3910元，只要30,990元就能買到最新款手機。

蘋果iPad 10.9 10代 Wi-Fi 64G也現折1510元，只要13,390元就能把螢幕加大、性能再升級的平板帶回家。

三星手機同樣也有折扣，S22 256G現折8910元，17,990元就能擁有超明亮夜幕攝影手機；A53 128G也便宜6200元，只要8790元就能帶走6,400 萬畫素四鏡頭、5,000mAh電池的手機。

Sony Xperia 1 IV 512GB折扣12,000元最多，只要27,990元就能入手拍照旗艦機。

此外，vivo X90 Pro 256G也有折扣，花31,490元就能帶回配備蔡司一吋感光元件鏡頭及專業影像晶片V2的新機。

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