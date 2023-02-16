台積電大勝！iPhone 14 Pro逆天跑分出爐　狠甩S23 Ultra

▲iPhone 14 pro新跑分遙遙領先對手。（圖／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

知名跑分軟體Geekbench在時隔多年後，終於迎來版本更新，最新的Geekbench 6版本一出，許多人第一時間就是拿來檢測手機跑分，更有博主拿安卓和蘋果最新一代的手機比較，結果採用台積電4奈米製程A16晶片的iPhone 14 Pro，遠遠超出對手的三星S23 Ultra。

中媒《手機中國》報導，有數位博主將最新發布的安卓機皇S23 Ultra與蘋果iPhone 14 Pro相比，前者搭載訂製版的高通驍龍8 Gen 2，代表當前安卓手機最強性能，後者A16處理器也是蘋果手機中最先進的晶片。

▲S23 Ultra實測成績不斐，但比不上對手。（圖／記者陳俐穎攝）

此前Geekbench 5的測試中，A16在單核與多核都領先驍龍8 Gen 2，只不過在Geekbench 6中，兩方差距更加擴大。

三星S23 Ultra單核及多核跑分分別為2095分與5486分，對比此前有一定提升，但iPhone 14 Pro強悍成績直接打敗三星S23 Ultra，iPhone 14 Pro在測試中跑出了2528分與6623分的成績，相比此前1880分與5619分的成績大幅提升，更進一步鞏固了對安卓陣營的優勢。

網友看到新跑分成績，感嘆高通好幾代的努力都敵不過一次Geekbench的更新，但也有網友表示安卓和蘋果本來就分屬2個生態，沒有什麼好比的，對結果也不會太在意。