僅147g！Sony最輕耳罩式耳機登場　續航達35小時

▲Sony無線藍牙耳罩式耳機WH-CH520。（圖／Sony提供）

記者陳俐穎／綜合報導

Sony今日宣布推出全新無線藍牙耳罩式耳機WH-CH720N和WH-CH520，其中，升級版的WH-CH720N是Sony有史以來最輕的無線降噪耳罩式耳機，此外降噪功能開啟的情況下，也提供長達35小時的電池續航力。

Sony表示，兩款全新機種皆支援DSEE數位音質還原技術可傳遞豐富音效表現，並支援等化器功能可依個人偏好調整曲風；WH-CH720N進階搭載Sony旗艦無線降噪系列1000X的V1整合處理器，結合音訊和雙重降噪技術提供不受干擾的高品質聆聽體驗，此外，新增通話用波束成型麥克風加上精準收音技術，大幅提升通話品質。

WH-CH720N僅147g是Sony有史以來最輕的無線降噪耳罩式耳機，以更輕巧的機身和長達35小時的電池續航力，充電10分鐘還能快速支援長達4.5小時的電力。

同步推出更輕鬆配戴的無線藍牙耳罩式耳機WH-CH520，支援高達50小時的電池續航力，和快速充電3分鐘即可獲得1.5小時聆聽時間的規格。

Sony最入門無線藍牙耳罩式耳機升級WH-CH520，除了延續高品質音效表現，更配備高階機種的DSEE數位音質還原技術，重現音訊細節傳遞豐沛樂曲細節，更支援Sony | Headphones Connect 應用程式等化器功能，可自訂不同音頻參數滿足個人聆聽偏好；WH-CH520同樣新增快速配對和多點連線功能，搭配清晰的通話品質，不管是聆聽音樂或視訊通話都能輕鬆切換訊源。