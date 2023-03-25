他「驚見1幕」超級不像補班日！上班族曝絕招：只有你上班

▲不少老鳥補班日請特休。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

為了讓清明連假能放5天，今（25）日為補班日！不過有網友驚呼，一早開車上班沒什麼車潮，「不但沒有塞車還超級順」，讓原PO一度懷疑是不是記錯補班日了，「其實不是今天？」文章引發熱議，就有內行笑虧「認證你是菜鳥，老鳥都請光了」、「只有你沒請特休」。

一名網友在PTT驚呼，平時開車上班塞到炸，今天明明是補班日，結果路上超級順，讓原PO一度懷疑「還是我記錯補班日期了？其實不是今天？」

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文章曝光後，一票上班族也回報車況，「今天工業區沒塞車欸，好爽」、「停車場還空一堆位置」、「一路大順暢」、「內湖超快！平常的車8點到，結果今天7:40就到公司了，只好買麥當勞吃早餐」、「一路大順暢」。

▲網友熱議。（圖／翻攝PTT）



原來這次網友都使用大絕招，「只有你沒請特休」、「請特休，讓生活比較規律重要」、「只有你上班」、「強迫請特休」、「 老鳥都請特休了，傻傻的」、「不用補班+1」、「認證你是菜鳥，老鳥都請光了」。

事實上，這次補班日已經是今年第4次，一起撐完今天，下周就能連放清明5天假，不過還剩2次補班日，分別為端午節與中秋節， 補班日期為6月17日、9月23日 。

►端午節（6/22至25，共4日）

►中秋節（9/29至10/1，共3日）

▼今年還剩2次補班日。（圖／記者施怡妏繪製）