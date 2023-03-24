補班日不Blue！首搭優步小黃招待500元優惠　「雙和到內湖免費搭」

▲3月25日補班日，首次搭乘「優步小黃」可獲一趟500元乘車優惠。（圖／Uber提供）

記者李姿慧／台北報導

明天周六(3月25日)為補班日，Uber App與合作計程車車隊祭「補班日不Blue」乘車優惠招待，限定3月25日當天，首次搭乘「優步小黃」的民眾，可獲一趟500元優惠，等同從中永和搭優步小黃到內湖可免費搭乘。

3月為今年迄今上班天數最多的月份，本周六(25日)適逢補班日，Uber App與合作計程車車隊推出補班日不Blue乘車優惠活動，限3月25日當天，首次搭乘「優步小黃」的民眾，於Uber App輸入優惠序號「FREETAXI500」，可獲一趟500元優步小黃乘車優惠，當日完成一趟優步小黃行程，可再獲得兩趟Uber App桃園、高雄機場菁英優步送機行程的8折乘車優惠，單趟最高折抵200元。

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Uber表示，「優步小黃」推出補班日不Blue乘車優惠，對於市內通勤的大部分民眾來說，500元乘車優惠相當於獲得一趟免費的計程車行程。

▲「優步小黃」補班日將祭出一趟500元乘車優惠。（圖／Uber提供）

Uber App大數據分析，「優步小黃」為通勤族上下班熱門乘車選項第3名，僅次主打環境友善的「減碳優步」和超值體驗的「菁英優步」。「優步小黃」熱門使用時間和上下班通勤時段重疊，平均候車時間約5分鐘，乘車時間約20分鐘。Uber表示，推動「優步小黃」，除既有基隆、台北、新北、高雄，近期更拓展營運範圍至桃園。

Uber台灣總經理楊麗達表示，樂見Uber用科技協助小黃計程車和職業駕駛獲得愈來愈多民眾接受，而從使用情況來看也說明能為小黃運將增加好的經濟機會。未來會繼續拓展合作，讓Uber App上的各種乘車選項，成為民眾通勤或是休閒的首選。