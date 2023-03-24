美式、拿鐵只要1元！4大超商「補班咖啡優惠」先收下　還有買1送1

▲7-11門市推出「CITY PRIMA精品燕麥拿鐵(冰/熱)買1送1」與「CITY CAFE濃萃美式／濃萃拿鐵(冰/熱)任選2杯88元」 。（圖／7-11提供）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

在迎接5天清明連假之前，這周六（3/25）要先補班，為了讓大家上班別太憂鬱，4大超商就祭出「咖啡優惠」，不僅有特濃美式／特濃拿鐵「加1元多1杯」，還有特濃拿鐵、精品燕麥拿鐵「買1送1」等多種優惠，趕快把握便宜買。

●7-11

7-11門市自今（24）日起至3月26日推出「CITY PRIMA精品燕麥拿鐵(冰/熱)買1送1」以及「CITY CAFE濃萃美式／濃萃拿鐵(冰/熱)任選2杯88元」。

OPEN POINT APP行動隨時取則將在3月25日至3月29日推出「CITY CAFE冰皇家伯爵紅茶拿鐵／冰贅沢八女抹茶拿鐵任選買4送2」、「CITY TEA一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶任選買4送2」、「CITY CAFEx哈根達斯149元系列指定飲品每日限量任選買2送2」（包含：抹茶紅豆拿鐵冰沙／莓好拿鐵冰沙／芒果覆盆子拿鐵冰沙）。

●全家

全家門市自今（24）日至3月26日祭出「Let’ s Café大杯特濃拿鐵買1送1」、「私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1」，只要使用全盈+pay支付就可享有優惠；3月25日則加碼於APP隨買跨店取同步推出1日限定「6杯大杯Let’s Café特濃美式下殺6折」，且不限冰熱還能寄杯。

▲萊爾富推出「Hi Café大杯特濃美式／大杯特濃拿鐵加1元多1杯」。（圖／萊爾富提供）



●萊爾富

萊爾富門市自今（24）日起至3月26日推出「Hi Café大杯特濃美式／大杯特濃拿鐵加1元多1杯」，等於單杯特濃美式咖啡只要28元、單杯特濃拿鐵咖啡只要33元；另外，即日起至3月26日，萊爾富Hi-Life VIP APP整買零取也有「Hi Café特濃美式買7送5」、「Hi Café特濃拿鐵買7送4」，冰熱任選，可兌換期限達3個月。

●OK mart

OK mart門市即日起至3月25日於祭出「大杯莊園級美式／拿鐵」、「大杯莊園級濃厚系美式／拿鐵」可享「同品項買2送1」優惠，不限冰熱。