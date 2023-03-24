　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

美式、拿鐵只要1元！4大超商「補班咖啡優惠」先收下　還有買1送1

▲▼7-11咖啡 。（圖／7-11提供）

▲7-11門市推出「CITY PRIMA精品燕麥拿鐵(冰/熱)買1送1」與「CITY CAFE濃萃美式／濃萃拿鐵(冰/熱)任選2杯88元」 。（圖／7-11提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

在迎接5天清明連假之前，這周六（3/25）要先補班，為了讓大家上班別太憂鬱，4大超商就祭出「咖啡優惠」，不僅有特濃美式／特濃拿鐵「加1元多1杯」，還有特濃拿鐵、精品燕麥拿鐵「買1送1」等多種優惠，趕快把握便宜買。

●7-11

7-11門市自今（24）日起至3月26日推出「CITY PRIMA精品燕麥拿鐵(冰/熱)買1送1」以及「CITY CAFE濃萃美式／濃萃拿鐵(冰/熱)任選2杯88元」。

OPEN POINT APP行動隨時取則將在3月25日至3月29日推出「CITY CAFE冰皇家伯爵紅茶拿鐵／冰贅沢八女抹茶拿鐵任選買4送2」、「CITY TEA一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶任選買4送2」、「CITY CAFEx哈根達斯149元系列指定飲品每日限量任選買2送2」（包含：抹茶紅豆拿鐵冰沙／莓好拿鐵冰沙／芒果覆盆子拿鐵冰沙）。

●全家

全家門市自今（24）日至3月26日祭出「Let’ s Café大杯特濃拿鐵買1送1」、「私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1」，只要使用全盈+pay支付就可享有優惠；3月25日則加碼於APP隨買跨店取同步推出1日限定「6杯大杯Let’s Café特濃美式下殺6折」，且不限冰熱還能寄杯。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富推出「Hi Café大杯特濃美式／大杯特濃拿鐵加1元多1杯」。（圖／萊爾富提供）

●萊爾富

萊爾富門市自今（24）日起至3月26日推出「Hi Café大杯特濃美式／大杯特濃拿鐵加1元多1杯」，等於單杯特濃美式咖啡只要28元、單杯特濃拿鐵咖啡只要33元；另外，即日起至3月26日，萊爾富Hi-Life VIP APP整買零取也有「Hi Café特濃美式買7送5」、「Hi Café特濃拿鐵買7送4」，冰熱任選，可兌換期限達3個月。

●OK mart

OK mart門市即日起至3月25日於祭出「大杯莊園級美式／拿鐵」、「大杯莊園級濃厚系美式／拿鐵」可享「同品項買2送1」優惠，不限冰熱。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
美國爆「大規模真菌感染」！　1／3病患90天內亡
解婕翎認愛！「紅帽男」勤奮洗碗　一轉身網大驚：姐夫是你
快訊／上班注意！國1北上翻車　車流回堵3公里
國民黨拍板徵召　黃光芹聽聞一句話驚喊一刀斃命
男星8歲愛子「出生後不吃蛋糕」　平常吃什麼她驚呆了
南台灣飯店龍頭洗牌！　新霸主花2年擊敗老大哥高雄漢來

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

美式、拿鐵只要1元！4大超商「補班咖啡優惠」先收下　還有買1送1

吃得到炙烤扇貝！超商「義大利麵、焗飯新品」來了　加滿起司超欠吃

【廣編】男性保養意識崛起！國民姊夫具俊曄首度為醫美診所代言

街頭風搬入住家　兩層老公寓個性大轉變

沒帶文件、證件有救了！　外送平台「即時快遞服務」7縣市搶先用

出國旅遊熱！網購衝出銷量黑馬　單月可賣破2千個買氣爆棚

肯德基補班小確幸！連續8天「買1送1」　炸雞蛋撻桶餐下殺55折

呱呱包買2送1、套餐75折起！　速食店「9大超殺優惠券」限時搶吃

明天開喝！　超商「大杯特濃拿鐵、靜岡抹茶拿鐵買1送1」只有3天

春遊零食買1送1、高麗菜每顆25元！全台通路「超狂優惠」一次看

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

張育成返美笑：送機太溫馨　承諾帶祝福與力量打出一切

辛龍悼劉真逝世3周年「有空回來」　曝7歲女兒近況：一定是遺傳妳

台男勸阻陸客圍罵日本司機　大媽哭腔尖叫誣陷他性騷擾

架設4米圍牆+天地電網！　六福村曝防狒狒脫逃措施

楊銘威幫方志友洗頭「下秒悲劇發生」　「死亡視角」拍她...怒喊：我殺了你！XD

美式、拿鐵只要1元！4大超商「補班咖啡優惠」先收下　還有買1送1

吃得到炙烤扇貝！超商「義大利麵、焗飯新品」來了　加滿起司超欠吃

【廣編】男性保養意識崛起！國民姊夫具俊曄首度為醫美診所代言

街頭風搬入住家　兩層老公寓個性大轉變

沒帶文件、證件有救了！　外送平台「即時快遞服務」7縣市搶先用

出國旅遊熱！網購衝出銷量黑馬　單月可賣破2千個買氣爆棚

肯德基補班小確幸！連續8天「買1送1」　炸雞蛋撻桶餐下殺55折

呱呱包買2送1、套餐75折起！　速食店「9大超殺優惠券」限時搶吃

明天開喝！　超商「大杯特濃拿鐵、靜岡抹茶拿鐵買1送1」只有3天

春遊零食買1送1、高麗菜每顆25元！全台通路「超狂優惠」一次看

「令和怪物」決心要進化！目標3年後與大谷成為日本雙王牌

美軍事首長：若減少穿越台海　恐使中國越發挑釁

法國頂級「龐洛郵輪」來了！疫後首艘定基隆為母港　帶台人跳島日本

速霸陸4月推「跨界休旅新車」！強化四驅越野更好玩　採2.5升引擎

雞蛋擬再漲3元！蛋農產地價卻延後調整　「利潤差全進蛋商口袋」

錄影「衣服下滑」渾然未覺！宋羽葤認走光　揭黑點真相：居然變迷片

快訊／上班注意！國1北上321.4k小貨車翻覆　車流回堵3公里

台灣史上最狠「殺人魔」　行刑式槍決奪7命

栗山英樹曾向達比修有道歉！「他為球隊做太多事了」

美式、拿鐵只要1元！4大超商「補班咖啡優惠」先收下　還有買1送1

剛被誇完萌貓秒偷喝湯　犯規Wink可愛回擊XD

消費熱門新聞

超商連3天「2大拿鐵咖啡買1送1」

隱藏版高級拿鐵媒體平台評比Top1

只要1元！4大超商「補班咖啡優惠」

出國潮！網購衝出銷量黑馬　單月可賣破2千個

外食族也可以輕鬆攝取好油

美式賣場這一尿布驚見大降價

超商獨家「哈根達斯冰沙」只要75元　

肯德基買1送1！炸雞蛋撻下殺55折

超商義大利麵焗飯新品吃得到炙烤扇貝

超商大杯特濃美式買1送1連喝3天

限時3天！超商超狂「5元綠茶」開賣了

出國玩必備！超商首推「eSIM卡」申辦

超商隱藏版「真鮮奶茶」釣出網友0負評激推

別因低溫錯過孩子補鈣好時機！

更多熱門

相關新聞

超商義大利麵焗飯新品吃得到炙烤扇貝

超商義大利麵焗飯新品吃得到炙烤扇貝

午餐就吃這個！就有超商推出3款義大利麵、焗飯新品，其中有「法式扇貝蝦仁佐白醬焗飯」，香濃起司與蝦仁、蛤蜊、炙烤扇貝鋪滿飯上，每一口都能吃到超濃海味，且即日起至4/4止，會員使用1點即可以優惠價嚐鮮這3款新品。

周六又要補課！　國小老師崩潰趕課「連假後再上2天又放假」

周六又要補課！　國小老師崩潰趕課「連假後再上2天又放假」

營業到隔日凌晨4點！燒肉Smile插旗林口

營業到隔日凌晨4點！燒肉Smile插旗林口

有草莓果粒！最新草莓檸檬果茶開喝

有草莓果粒！最新草莓檸檬果茶開喝

關鍵字：

美食雲超商優惠咖啡優惠補班優惠補班日

讀者迴響

熱門新聞

解婕翎生日認愛「被追走了」：這男人太狠了

脫逃狒狒一路向北　六福村二刷結果曝

女星錄影「上衣下滑」疑走光了！

超商連3天「2大拿鐵咖啡買1送1」

美國爆「大規模真菌感染」！1/3病患90天內亡

進度第24集　「輔大陳若儀」照片曝光！

男童掃墓後高燒不退　醫：掃墓期是高峰

六福村清點東非狒狒　沒減少還比原呈報數多一隻

東芝董事會同意4500億收購案！股票將下市

BLACKPINK離台3天終於「官宣發文」！

超商買飲料中6.6萬現金　網哀號：沒看就丟了

親妹竟宣傳「姊姊做援交」！薔薔當眾給難看

閏二月「4生肖」由衰轉旺運勢大翻身

六福村清點東非狒狒　竟還多出一隻

《狗蛋大兵》小翠罕見脫了！

更多

最夯影音

更多
稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」
YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面