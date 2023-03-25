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大陸 大陸焦點 特派現場

女子夜夜「狼嚎」難以控制！老公嚇壞...醫曝背後原因

▲▼狼,野狼。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲大陸一名婦人晚上睡覺時，都會發出類似狼嚎的聲音。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

大陸一名60歲婦女平時身體健康，但在日前開始咳嗽、卡痰，一週後竟出現胸悶、呼吸不順的症狀，更可怕的是夜裡還會發出「狼嚎聲」，把老公嚇壞，送醫檢查後才得知是得了「聲帶功能障礙」（Vocal cord dysfunction，簡稱VCD）。

據《紅星新聞》報導，大陸浙江省杭州市一名60歲的金姓婦女，近日出現咳嗽、卡痰的症狀，後來變成胸悶、呼吸不順，以及夜裡會無法控制的發出「狼嚎聲」，將她跟老公嚇得半死，趕緊求助杭州市第一人民醫院。

經檢查後發現，金婦鼻腔內和咽後壁中有著大量分泌物，且聲帶活動異常，研判是了聲帶功能失調（vocal cord dysfunction,簡稱VCD）。所幸，經過了一周的治療，金女士終於恢復了正常。

沈凌醫生也解釋，VCD的病因至今未明確，可能與心理因素的影響有關，通常在某些誘因下突然發病，主要為突發性呼吸困難、喉部緊縮感、咳嗽、喘鳴，其他伴發症狀包括胸悶、吞嚥困難、咽部異物感、嗆咳、窒息、間接性失聲或者發音困難。某些患者可能有驚恐發作或者焦慮等情緒變化。

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