　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國「秘密警察」南韓據點復活！疑接手知名火鍋店　民眾擠爆用餐

▲▼位於首爾明洞的中式火鍋店「澳門豆撈」曾於新冠疫情期間停業。（圖／翻攝自Google Map）

▲位於首爾明洞的中式火鍋店「澳門豆撈」曾於新冠疫情期間停業。（圖／翻攝自Google Map）

記者羅翊宬／綜合外電報導

先前西班牙非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）透露，中國在全球53個國家或地區設立102處秘密警局，用於監控海外異議人士，其中位於南韓首爾漢江畔的船舶式中華料理餐廳「東方明珠」疑似就是中國海外警察據點。最新消息指出，如今相關人士在首爾明洞接手中式火鍋店，每天人潮絡繹不絕。

根據韓媒《東亞日報》，位於首爾市松坡區蠶室洞漢江江畔的中華料理餐廳「東方明珠」，其外型為中式宮廷建築，去年12月被指稱為疑似中國海外秘密警局據點後，便遭到南韓國家情報院與警方搜查，南韓當局調查該餐廳會長（持有人）王海軍在遣返中國人的過程中是否違反出入境管理法，不過搜查至今已超過100天，卻仍無法取得進展。

在南韓國情院、警方展開調查後，東方明珠便處於「半停業」的狀態，不接待一般顧客，只用於招待中國僑民所舉辦的私人聚會。最後，東方明珠的代表、同時也是王海軍友人的A某便於今年初開始接掌位於首爾市中區明洞的知名中式火鍋店。

▲▼位於首爾蠶室漢江江畔的中餐廳「東方明珠」被指為是中國公安當局在海外設立的秘密警局，用於監控異議人士。（圖／翻攝自YouTube）

▲位於首爾蠶室漢江江畔的中餐廳「東方明珠」被指為是中國公安當局在海外設立的秘密警局，用於監控異議人士。（圖／翻攝自YouTube）

《東亞日報》記者於本月20日中午用餐時間實際走訪發現，該間中式火鍋店人潮可謂是絡繹不絕、甚至座無虛席，該店的職員皆是來自東方明珠；南韓法人登記資料庫顯示，A某從今年1月10日開始接手、營運該間餐廳，至於王海軍則經常來此處用餐。

韓媒《News1》也於昨（23）日中午用餐時間派記者實際走訪，該間位於首爾明洞的中式火鍋店其實早就在當地社群網路轟動一時，不過自從全球爆發新冠疫情後，南韓當局曾管制餐廳開業時間、限制室內用餐等，導致該火鍋店一度停止營業，直到A某今年1月10日接手後才再度對外營業。

不過《News1》記者採訪前來用餐的饕客後更發現，南韓當地民眾根本不清楚該火鍋店的老闆竟然是東方明珠的代表，甚至對中國派遣「秘密警察」至海外一事渾然不知，許多民眾得知實情後嚇得啞然失色。

▼聽到中式火鍋店「再度開業」的消息後，南韓民眾爭相前往用餐，並在社群網路發文分享心得

33歲的女性上班族柳某表示，「這裡原本以火鍋店聞名，自從新冠疫情爆發後就停業了。聽到今年再度營業的消息後，我偶爾會和同事們來用餐，這裡的味道都沒有變。」

一般民眾根本無法得知火鍋店的老闆是誰，對於餐廳老闆很有可能是來自中國的間諜一事感到相當驚訝。他們受訪時皆表示，雖然火鍋的味道沒有變、餐廳也和以前一樣乾淨，不過能感覺得出來餐廳職員和以前不是同一批人。

南韓YouTube頻道「SAY ENTER」在22日的直播中指出，該間中式火鍋店就是位於首爾明洞的「澳門豆撈」。

►首爾餐廳是「中國海外警局」！被踢爆經營旅行社　辦公室距國會500米

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
房貸利率14年首度破2%　房仲嘆：進入「新三高」時代
小S鬆口認了「超後悔刺這2刺青」：很台的人都有！
快訊／大眾運輸4月有望脫口罩！　羅一鈞：趨勢穩定
經典賽史上最成功！　台灣收視率飆漲151%「世界第一」
違規暴增10倍！　121人帶豬肉入境遭罰20萬
快訊／遭拖板車輾過　2女傷重雙亡
六福村出動「1巴士員工」數狒狒！　縣府限1周內完成
正妹劈2男交往！　23歲男狠砍45歲大叔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

相同號碼連買5周！19歲女大生中「70億頭獎」　致電客服卻崩潰了

中國「秘密警察」南韓據點復活！疑接手知名火鍋店　民眾擠爆用餐

日法務大臣：台灣有事等於「沖繩有事」！

高空彈跳「繩子突斷裂」！港男10層樓高躍下　直墜湖底驚悚畫面曝

機上和乘客吵架還「暴咬警察」 24歲女大鬧機艙被拖走畫面曝光

中國研究：若北韓發射洲際飛彈　「33分鐘內」打到美國中部

去年復發第4期「剩半年生命」　抗癌網紅病逝！感人遺願曝光

近親相戀生出小孩！美「堂兄妹」修成正果　家人見半裸床吻照氣瘋

「拜託快開車門」 　公車怪男狂砍33刀！男全身血向司機求救慘死

美軍事基地疑遭伊朗無人機襲擊1死6傷　拜登下令空襲反擊

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

張育成返美笑：送機太溫馨　承諾帶祝福與力量打出一切

楊銘威幫方志友洗頭「下秒悲劇發生」　「死亡視角」拍她...怒喊：我殺了你！XD

辛龍悼劉真逝世3周年「有空回來」　曝7歲女兒近況：一定是遺傳妳

台男勸阻陸客圍罵日本司機　大媽哭腔尖叫誣陷他性騷擾

架設4米圍牆+天地電網！　六福村曝防狒狒脫逃措施

相同號碼連買5周！19歲女大生中「70億頭獎」　致電客服卻崩潰了

中國「秘密警察」南韓據點復活！疑接手知名火鍋店　民眾擠爆用餐

日法務大臣：台灣有事等於「沖繩有事」！

高空彈跳「繩子突斷裂」！港男10層樓高躍下　直墜湖底驚悚畫面曝

機上和乘客吵架還「暴咬警察」 24歲女大鬧機艙被拖走畫面曝光

中國研究：若北韓發射洲際飛彈　「33分鐘內」打到美國中部

去年復發第4期「剩半年生命」　抗癌網紅病逝！感人遺願曝光

近親相戀生出小孩！美「堂兄妹」修成正果　家人見半裸床吻照氣瘋

「拜託快開車門」 　公車怪男狂砍33刀！男全身血向司機求救慘死

美軍事基地疑遭伊朗無人機襲擊1死6傷　拜登下令空襲反擊

采子甜蜜「認愛新男友」：很好的關係　男方身份曝光了

謝長廷被推薦任大法官　郭正亮轟：幫倒忙！會過賴清德不用選了

中國男足「假球案」風暴擴大　又有2足協官員被查

缺蛋、Blackpink黃牛票議題有關聯？　陳冲：皆牽涉市場法則運用

橘貓大叔魂「側躺抱枕」沙發上看電視　爸傻眼：我到底養了啥

光靠「久坐」爽賺10萬？！首屆「久坐Style大賽」冠軍獎金在線等

車主派出所洽公自小客突起火...烈焰沖天狂冒黑煙　警員衝出滅火

相同號碼連買5周！19歲女大生中「70億頭獎」　致電客服卻崩潰了

《狼人殺》女神紀卜心不藏了！　大秀「養眼線條」辣翻網

抓起6歲兒要往樓下丟！桃園父56秒失控畫面曝　社會局緊急查處

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

國際熱門新聞

美國爆「大規模真菌感染」！1/3病患90天內亡

美軍事基地遇襲1死6傷　拜登下令空襲反擊

機長飛一半倒下　乘客神救援

近親相戀生出小孩　堂兄妹修成正果

狠男推土機擊殺同事　1分鐘恐怖片曝

一家五口接連墜樓　鄰居憶詭異1幕

Meta員工自爆年薪575萬　啥都不用做

牙刷破牆越獄！2囚跑去吃鬆餅被逮

他把「正妻醜照」刺在身上　老婆1反應要革命了

棉被鑽出2m東部棕蛇　網崩潰：快燒床

共軍驅逐美艦　美軍第七艦隊回應

烏軍稱俄軍撤離赫爾松　當地官員否認

網路直播斷男根　英9男6年狂賺700萬

閣樓連3天有怪聲　一開門驚見陌生女

更多熱門

相關新聞

菲律賓恐淪美國戰略工具人

菲律賓恐淪美國戰略工具人

作為美中兩大國在南海地區地緣政治上的支點，菲律賓究竟是美國對付中國，並執行維護印太地區勢力的工具人，又或是能say YES or NO的戰略合作夥伴呢？南海諸島的主權問題以及海權問題，需要菲律賓自己面對，其他國家的協助，顯然已無法遏止中國的行徑，更有令中國食髓知味的趨勢。

日法相：台灣有事等於「沖繩有事」！

日法相：台灣有事等於「沖繩有事」！

若北韓發射飛彈　33分鐘擊中美國

若北韓發射飛彈　33分鐘擊中美國

中俄攜手抗美霸　開啟大陸新時代

中俄攜手抗美霸　開啟大陸新時代

金正恩祕密武器！北韓無人潛艇可攜核炸南韓

金正恩祕密武器！北韓無人潛艇可攜核炸南韓

關鍵字：

日韓要聞南韓中國秘密警察公安東方明珠首爾明洞

讀者迴響

熱門新聞

解婕翎生日認愛「被追走了」：這男人太狠了

一早APP跳出「6000元入帳」　網友驚喜：我也收到了

信義區男屍身分曝！嘻哈主唱捲16歲女粉吸大麻

6千還沒領到！「4月大魔王來了」她崩潰：倒貼1120元

最辣議員病6天瘦了！「炸南北半球」洩細腰

響尾蛇林家正開季自請離隊

美國爆「大規模真菌感染」！1/3病患90天內亡

峮峮突爆喜訊！躺床秀火辣身材

國道7號來了！「林園-仁武」全線23km通車時間曝

女星錄影「上衣下滑」疑走光了！

脫逃狒狒一路向北　六福村二刷結果曝

進度第24集　「輔大陳若儀」照片曝光！

超商連3天「2大拿鐵咖啡買1送1」

雨炸5天「全台發紅」　暴跌13°C

美軍事基地遇襲1死6傷　拜登下令空襲反擊

更多

最夯影音

更多
稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」
YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面