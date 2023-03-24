　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普被捕、普丁繫獄？　AI生成圖像恐助長假新聞氾濫

▲▼美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統川普因為「封口費案」官司纏身，近期在網路上出現許多被捕的AI生成圖像。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

「一隊紐約警察當街捉拿美國前總統川普、俄羅斯總統普丁身陷囹圄」等高度細膩卻聳人聽聞圖像近日淹沒社群平台。專家警告，這種AI生成圖像恐讓社會「在關鍵時刻虛實難辨」。

美聯社報導，川普恐面臨刑事指控，以及國際刑事法院（ICC）對普丁（Vladimir Putin）發出逮捕令的新聞受到關注之際，上述圖像這幾天已經淹沒推特和其他平台，不過兩組照片都不是真的。

這些圖像以及社群媒體上隨處可見的諸多類似圖像，都是日益精巧普及的人工智慧（AI）圖像生成器的傑作。

假新聞專家警告，這是「社群媒體隨重大新聞事件起舞，颳起假圖、假影片歪風，導致社會在關鍵時刻虛實難辨」這個新現實的前兆。

西雅圖華盛頓大學（University of Washington）專研假新聞散播的教授威斯特（Jevin West）說：「這確實會在危機事件發生時增添雜音，讓人開始對體制和接獲的訊息失去信賴。」

儘管修圖、製造假圖不是新鮮事，Midjourney、DALL-E和其他AI圖像生成器工具更容易使用，只要提供簡單文字提示，就可以迅速、大規模生成這樣的逼真圖像。

最近一些圖像出自Midjourney本月推出的新版文生圖（text-to-image）合成模式，可以產生酷似通訊社新聞照片的圖像，說服力十足。

推特上有個被人廣傳的推文串，是總部設在荷蘭的事實查核團體「冒險者」（Bellingcat）創辦人希金斯（Eliot Higgins）運用最新生成圖樣工具變出的許多富戲劇張力川普被捕假圖。內容是一隊制服員警抓捕這位共和黨籍億萬富豪美國前總統，毫不客氣地在人行道上拉扯，已經被轉推或按讚好幾萬次。

另一組普丁被捕、出庭、坐牢的圖像也是希金斯傑作，他說自己上傳這些圖沒有惡意，也言明在先那些圖片都是AI生成的。儘管如此，他表示，這些圖還是可能讓他被禁用Midjourney服務。Midjourney沒有回應置評請求。

希金斯在電郵中回覆美聯社說：「川普被捕圖真的就是不特意地證明了透過Midjourney展現真實場景，這麼做有好有壞。我在Midjourney輸入提示的時候先寫了一些場景描述，然後把它們串聯，完成了這個故事。」

他表示，細看就會發現這些圖根本不上完美，因為川普看起來很怪異，腰際還配戴警用皮帶，有的圖可以清楚看到他的臉和手已經變形。

不過非政府組織「見證」（Witness）媒體技術專家安倫（Shirin Anlen）表示，儘管希金斯或其他使用者表明貼圖由AI生成，而且只為博君一笑，但這樣還不夠。

她說，這些圖通常很快就就會被轉推，但是轉推內容不會註明那些關鍵文字。事實上，有人在Instagram分享了希金斯的一些貼圖，彷彿川普真的被捕，還得到超過7萬9000個讚。

安倫說：「人們相信有圖有真相，看到就以為眼見為憑了。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
六福村遭劍湖山挖苦！小編3字反擊笑歪一票人
一家4口搶東京便宜機票　出發地選「松山」卻慘賠4萬
每31分鐘1人罹大腸癌！「1種人不愛篩檢」　醫無奈吐原因
快訊／台南「五村燕餃」猛烈燃燒　消防射水搶救中
玉女方季惟至今母胎單身！爆「沒和男生親過嘴」：不會遺憾
宏都拉斯「討600億援助」怨台灣消極回應　外交部說話了
美軍才剛反擊！基地遭火箭彈狂轟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普被捕、普丁繫獄？　AI生成圖像恐助長假新聞氾濫

不只與伊朗復交　沙烏地阿拉伯與「敘利亞」復交在望

加拿大人口暴增百萬移民佔96%　將封偷渡客熱點「羅克森路」

澤倫斯基疾呼歐洲：加速武器供應　否則戰爭會拖延多年

習近平訪俄「盡顯優勢」　冷戰以來中俄角色大翻轉

保時捷第三代富豪79歲喊離婚　準備拋下失智妻「被爆有紅粉知己」

「馬堡病毒」現蹤坦尚尼亞！8人染疫5例死亡　東西非都失守

詐欺1.2兆遭美國起訴　南韓「加密貨幣之王」逃亡10月落網

美軍駐敘遇襲反擊「空襲武器庫」　殺死8親伊朗武裝份子

上班摸魚抽菸小心了！日公務員14年半狂抽4512次　被扣薪6個月

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

楊銘威幫方志友洗頭「下秒悲劇發生」　「死亡視角」拍她...怒喊：我殺了你！XD

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

醞釀情緒大聲唱「當你」　3人被嚇到抖超大力XD

張育成返美笑：送機太溫馨　承諾帶祝福與力量打出一切

辛龍悼劉真逝世3周年「有空回來」　曝7歲女兒近況：一定是遺傳妳

台男勸阻陸客圍罵日本司機　大媽哭腔尖叫誣陷他性騷擾

川普被捕、普丁繫獄？　AI生成圖像恐助長假新聞氾濫

不只與伊朗復交　沙烏地阿拉伯與「敘利亞」復交在望

加拿大人口暴增百萬移民佔96%　將封偷渡客熱點「羅克森路」

澤倫斯基疾呼歐洲：加速武器供應　否則戰爭會拖延多年

習近平訪俄「盡顯優勢」　冷戰以來中俄角色大翻轉

保時捷第三代富豪79歲喊離婚　準備拋下失智妻「被爆有紅粉知己」

「馬堡病毒」現蹤坦尚尼亞！8人染疫5例死亡　東西非都失守

詐欺1.2兆遭美國起訴　南韓「加密貨幣之王」逃亡10月落網

美軍駐敘遇襲反擊「空襲武器庫」　殺死8親伊朗武裝份子

上班摸魚抽菸小心了！日公務員14年半狂抽4512次　被扣薪6個月

ITZY成員為台「本土零食」發獨照！　歌迷驚喜：新台灣之光

六福村喊「狒狒不是我們的」遭劍湖山挖苦！小編3字反擊笑歪一票人

電電公會籲加速簽訂台印FTA　「印度即將起飛，台灣要把握機會」

YTR入住洛杉磯鬧鬼飯店！　「睡一半感覺有人」詭異現象嚇爆網

江少慶先發未滿3局失4分　丘總、羅曼不擔心

Nissan「GT-R東瀛戰神」新年式日本開放接單！Nismo車型直逼700萬

麥卡洛對「前東家國王」猛轟雙20　夢想家喜迎2連勝

凱恩超越魯尼成「英格蘭隊史進球王」　一掃世界盃罰丟12碼惡夢

城崎溫泉最新伴手禮、美食、景點全攻略　還能穿浴衣逛七大外湯

央行升息半碼　經部：青創及紓困振興貸款利息補貼不受影響

每日30mins居家瘦肚子　腹肌男教徒手燃脂訓練

國際熱門新聞

美國爆「大規模真菌感染」！1/3病患90天內亡

美軍事基地遇襲1死6傷　拜登下令空襲反擊

機長飛一半倒下　乘客神救援

近親相戀生出小孩　表兄妹修成正果

拜登下令空襲反擊　殺死8親伊朗份子

一家五口接連墜樓　鄰居憶詭異1幕

認了討600億　宏國副外長：台灣已讀不回

狠男推土機擊殺同事　1分鐘恐怖片曝

19歲女大生中「70億頭獎」　致電客服卻崩潰了

Meta員工自爆年薪575萬　啥都不用做

閣樓連3天有怪聲　一開門驚見陌生女

牙刷破牆越獄！2囚跑去吃鬆餅被逮

棉被鑽出2m東部棕蛇　網崩潰：快燒床

他把「正妻醜照」刺在身上　老婆1反應要革命了

更多熱門

相關新聞

道瓊開盤下跌100點　德意志銀行暴跌引發憂慮

道瓊開盤下跌100點　德意志銀行暴跌引發憂慮

美股24日開盤道瓊工業平均指數下跌 178 點或 0.55%，標準普爾 500 指數下跌 0.48%，納斯達克綜合指數下跌了 0.22%。因為德意志銀行在歐洲的股價暴跌再次引發投資者對銀行業的擔憂，造成24日股市開盤下跌。

美軍剛擊殺11伊朗民兵　基地遭火箭彈狂轟

美軍剛擊殺11伊朗民兵　基地遭火箭彈狂轟

美加拒絕非法難民　關閉「羅克森路」偷渡熱點

美加拒絕非法難民　關閉「羅克森路」偷渡熱點

拜登下令空襲反擊　殺死8親伊朗份子

拜登下令空襲反擊　殺死8親伊朗份子

領養寵物犬變食人獸　3歲女童右臉被吃下肚

領養寵物犬變食人獸　3歲女童右臉被吃下肚

關鍵字：

AI生成圖AI人工智慧北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

一早APP跳出「6000元入帳」　網友驚喜：我也收到了

母女雙亡畫面曝！拖板車「遲疑3秒」再輾第2次

信義區男屍身分曝！嘻哈主唱捲16歲女粉吸大麻

解婕翎生日認愛「被追走了」：這男人太狠了

6千還沒領到！「4月大魔王來了」她崩潰：倒貼1120元

6000元漏登記免驚！財政部揭2招上車　ATM、郵局開領日期曝

最辣議員病6天瘦了！「炸南北半球」洩細腰

AV女優拍片「突大量血崩」！　

她羞揭「男人新G點」！4步驟秒高潮　過來人推：一定要試

響尾蛇林家正開季自請離隊

進度第24集　「輔大陳若儀」照片曝光！

峮峮突爆喜訊！躺床秀火辣身材

采子甜蜜「認愛新男友」身份曝光了

超商連3天「2大拿鐵咖啡買1送1」

國道7號來了！「林園-仁武」全線23km通車時間曝

更多

最夯影音

更多
稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」
女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

楊銘威幫方志友洗頭「下秒悲劇發生」　「死亡視角」拍她...怒喊：我殺了你！XD

楊銘威幫方志友洗頭「下秒悲劇發生」　「死亡視角」拍她...怒喊：我殺了你！XD

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面