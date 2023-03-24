流感疫情持續至4月！疾管署：公費抗病毒藥物擴大使用「延長1個月」

▲流感抗病毒藥劑，克流感、瑞樂沙，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情將持續至4月份，考量國內近期仍有流感併發重症個案，加上近期新冠相關防治措施持續放寬，疾病管制署今（24）日宣布，經書面諮詢衛生福利部傳染病防治諮詢會-流感防治組委員意見，決議延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」適用期限延長一個月，至今(2023)年4月30日止。

疾管署統計，本流感季截至3月20日已累計64例流感併發重症確定病例，包括13例經審查與流感相關死亡病例(85%為H3N2)，重症與死亡確定病例高於過去2年同期，但還低於新冠疫情發生前的同期病例數。

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另依疫情監測資料顯示，國內類流感門急診就診人次近期持平，上週(第11週)就診人次已高於前3年同期，預期流感流行將延續至4月份，須持續密切監測疫情發展；近4週社區合約實驗室呼吸道病毒檢出以流感病毒為多，且分離出H3N2為主。

疾管署指出，目前我國公費流感抗病毒藥劑配置於各縣市約4千家合約醫療機構，配置藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙。由於目前流感與COVID-19在社區中共同流行，若民眾有類流感症狀，除可先用COVID-19家用快篩檢測外，如有危險徵兆(如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等)應儘速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件。倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

疾管署再次提醒，民眾勿輕忽流感嚴重性，應落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施，有呼吸道症狀時應佩戴口罩。如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，待痊癒後再上班上學，以免病毒傳播。