Global Mall屏東市母親節首波促銷　最高回饋18%＋點數加贈40倍

▲Global Mall屏東市母親節首波《美好購物節》。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

迎接母親節到來，Global Mall屏東市首波母親節檔期《美好購物節》於3月30日至4月19日展開，以歡樂慶典為主題，首獻三大獨家回饋，包括首度推出的「點數、禮券雙回饋最高18%」刷GMpay綁定Global Mall聯名卡消費滿3000元最高送會員點數1200點及200元電子商品禮券，最高回饋價值達18%，更為點數加贈歷年最高達40倍。

同時也首度推出「線上線下共累滿額抽萬元」，活動期間會員於線上線下可享跨通路、跨店、跨日消費滿2000元即有資格參加1000元購物金抽獎，滿10000元再加碼抽10000元購物金。

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另也推出「點數兌好禮，週週蒐夢幻品」，因應不同門檻祭點數兌好禮多元主題，從艾絲樂小兔萌系商品、韓系精品鍋具到彼得兔居家用品，提供顧客多元選擇。好康回饋加上近期新櫃及改裝櫃登場，包括PALLADIUM、INLook、Findnew帆紐、ONE BOY等，預計帶動今年母親節整體業績成長30%。

配合這項活動，韓國超火紅、風靡全亞洲的「Esther Bunny艾絲樂小兔」，與Global Mall合作推出獨家會員禮、點數兌好禮，以棉花糖般的大耳朵、水汪汪大眼睛及捲翹睫毛特色圈粉無數，多款超粉嫩的艾絲樂小兔周邊商品，讓粉絲一次蒐藏，獨家會員禮包括刷Global Mall聯名卡當日累計消費滿1000元，可分別兌換各式粉嫩居家小物，3月30日至4月2日可兌換「艾絲樂小兔包住妳心時尚浴巾」；4月13日至16日則可兌換「艾絲樂小兔粉上心功能提把包」，另4月10日至19日加入新會員，可兌換「艾絲樂小兔造型眼罩」。