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拿到富邦Costco卡「進賣場無法刷」　一票人不知道！苦主曝慘況

▲▼好市多，好市多內湖店，手推車，電扶梯。（圖／記者許力方攝）

▲到8月8日前，賣場依舊只能刷國泰聯名卡。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／劉維榛報導

好市多與國泰將在8月8日終止合作，會員們已陸續申辦富邦聯名卡，卻也鬧出額度只有5000元的狀況，讓不少卡友氣炸！不過一名網友昨（15）日才得知，儘管已拿到富邦聯名卡，要等到8月8月後才能用，這段期間依舊只能刷國泰卡，「我差點剪掉國泰卡！」文章引發討論，就有苦主剪卡，導致結帳尷尬了。

一名網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》驚呼，他昨天才知道，富邦聯名卡要等到8月8日以後才能在賣場開刷，也就是說8月7日閉店前只能用國泰聯名卡，「我差點剪掉國泰卡，也許大家都知道，我還是分享提醒一下，8/8前不能剪哦！」

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底下網友熱議，「我還真不知道，謝謝提醒」、「就是因為這樣，我老公也不急著申請新的聯名卡」、「我也是辦了新卡，才知道Costco要等到8月才能刷」、「真的，還有多利金要使用不要衝動！但我也是收到新卡直接綁定，結果還是要用舊卡」、「真麻煩，全球就只有台灣在那指定一家銀行才能刷，都回歸直營了還要搞這種來賺」、「我還真不知道，也才想要剪了」。

留言串中，就有一名苦主自曝糗事，「我收到新卡後，就很豪邁地剪了～結帳時也很豪邁地拿出新卡，小姐說：8/8才能用喔（這段話不斷迴盪在我腦海800遍），只能去領現金來付了...活生生血淋淋的例子」。

不過也有網友熱心分享解救法，「我也是上次去要刷，櫃檯說不能，後面教我用手機APP登錄，會直接連結我原國泰卡片，還好還沒剪真的是放在家，搞了半小時才順利買好東西回家」。

▼國泰聯名卡先別剪卡。（示意圖／記者劉維榛攝）

▲▼ 好市多,國泰聯名卡,會員卡,商務卡（圖／記者劉維榛攝）

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