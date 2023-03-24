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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

更生事業群成為更生人保護傘　放大職涯新希望

▲▼為幫助更生人復歸，法務部長蔡清祥提出「更生事業群」構想，初期以宜蘭為核心，銜接自主監外作業。（圖／更生保護會提供）

▲為助更生人復歸，法務部長蔡清祥提出「更生事業群」構想，初期以宜蘭為核心，銜接自主監外作業。（圖／更生保護會提供）

法務部蔡清祥部長提出「更生事業群」構想，在過渡期間，更生保護會與法務部保護司先擇定優質成功企業簽定合作契約，成為「友善廠商更生事業體」，藉此熟悉企業相關運作模式，同時成立多點「自營更生事業體」由更生保護會出資土地、人力或物力等一定資金，並請有經驗的人共同經營，由各事業體組成「更生事業群」，成為更生人的保護傘。

臺灣高等檢察署檢察長兼更保董事長張斗輝相當支持「更生事業群」，初期以宜蘭地區為核心，逐步推展，並銜接自主監外作業，首先邀請宜聯鋼鐵股份有限公司、新寶元鋼鐵股份有限公司、興中紙業股份有限公司及興中環保科技股份有限公司，成為「友善廠商更生事業體」，提供約40位更生人工作機會，並於民國112年2月21日在宜聯鋼鐵股份有限公司舉辦簽約儀式。

簽約儀式中，由法務部蔡清祥部長擔任見證人，透過企業合作成立的更生事業群，不但讓更生人重返生活正軌，對更生人重建社會關係助益良多，希望更多企業能夠共襄盛舉。而本次也透過跨域合作，資源共享，不但延續監獄自主監外作業，也結合勞動力發展署，透過政府對雇主獎勵措施專案媒合，達到增進公共利益之目的，期待社會各界一起協助更生人復歸社會。（本文轉載自更生保護會2023年3月《甦活人生電子報》

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