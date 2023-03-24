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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

更保台北分會翻轉更生讓幸福新開始

▲▼更保台北分會除了在社區大學、臺中辦理年貨大街行銷更生商品外，更籌畫拍攝一部《翻轉人生 幸福新開始》宣傳短片。（圖／更生保護會提供）

▲更保台北分會結合東森社會福利慈善基金會一起直播，介紹優良更生產品。（圖／更生保護會提供）

司法保護給人不是冷冰冰的法規，就是嚴肅的法律審判，但今年，台北地檢署與更生保護會台北分會以溫暖的形式展現司法保護。

台北地檢署檢察長林邦樑表示，司法保護不是只有偵查審訊，還有辦理各項為民服務措施：有里民司法保護座談，與里民充分宣導溝通，解決里民法律疑難雜症，還有校園法治教育，會請檢察官到國小、國中、高中去做法治宣導，也會與劇團合作，至轄區內鄉鎮辦理反毒劇場；同時，更會協助受保護管束人、更生人輔導就業及創業，讓他們復歸社會，穩定生活。

這三年，全球因疫情影響，大環境經濟與就業機會面臨更多考驗，更生人生活受到嚴重衝擊，生活長期陷於窘迫，台北地檢署及更生保護會台北分會全力輔導並協助更生人度過疫情危機，期許更生朋友們在低潮時千萬不要灰心。

今年除了在社區大學、台中辦理年貨大街行銷更生商品外，更籌畫拍攝一部《翻轉人生 幸福新開始》宣傳短片，鼓勵曾經受過司法審判的更生人重新開始，也推廣行銷優質圓夢創貸案商品，希望將好的、優質的更生產品，讓社會大眾知道，並呼籲民間企業、社福團體多多採購圓夢更生事業商品，發送給清寒更生家庭，創造雙方互惠雙贏。

同時，更結合東森社會福利慈善基金會副執行長關杰玲一起直播，介紹優良更生產品，《ETtoday新聞雲》也進行宣傳，期許將正能量傳遞給社會大眾，落實更生人與幸福接軌。（本文轉載自更生保護會2023年3月《甦活人生電子報》

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