　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女寶寶等不及！孕婦臍帶繞頸沒哭聲滑了出來　2消防員首當產婆

▲第1次執行急產接生勤務救護員黃卉屏，在救護車上細心照護擔架床上母女。（圖／記者游芳男翻攝）

▲第1次執行急產接生勤務救護員黃卉屏，在救護車上細心照護擔架床上母女。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一孕婦23日上午見好像看到胎頭快生產，急叫救護車，2名消防員趕到時，請孕婦躺在擔架床上，褲子拉開後小女嬰便滑了出來，但有些許臍帶繞頸且沒有聽到哭聲，救護人員排除臍帶繞頸、擦拭身體及抽吸口鼻，給予足底刺激後，小女嬰便發出宏亮的哭聲，最後使用臍帶夾兩側夾住臍帶，給予嬰兒保暖後交予母親，送往羅東聖母醫院，圓滿達成急產救護任務。

23日上午7時許，宜蘭消防局救災救護指揮中心接獲民眾報案，表示有孕婦快要生產，好像看到胎頭，需要盡速送醫。消防局獲報後派遣羅東分隊救護車出勤，由隊員黃卉屏及石宗銘2人前往執行勤務。

到達現場後，孕婦為站立姿勢且著褲子，救護人員趕緊請孕婦躺在擔架床上，褲子拉開後小女嬰便滑了出來，有些許臍帶繞頸且沒有聽到哭聲，救護人員排除臍帶繞頸、擦拭身體及抽吸口鼻，給予足底刺激後，小女嬰便發出宏亮的哭聲，最後使用臍帶夾兩側夾住臍帶，給予嬰兒保暖後交予母親，送往羅東聖母醫院，圓滿達成急產救護任務。

救護人員黃卉屏及石宗銘都是第1次執行急產接生勤務，隊員黃卉屏說：第一次執行急產救護，覺得很緊張，小嬰兒的觸感及臍帶觸感很滑溜，非常特別，能將母女平安送達醫院完成任務，覺得很有成就感。

隊員石宗銘也分享：這是第一次現場接生，沒有特別緊張，但會擔心嬰兒狀況，不過給予口鼻抽吸及刺激後，嬰兒發出宏亮的哭聲，便鬆了一口氣，救護過程中，就是照著訓練時的步驟一步一步完成，能圓滿完成任務也覺得非常開心。

宜蘭消防局長徐松奕表示，平時救護勤務孕婦急產的案件並不多，這次任務同仁處置得當，母女均安，值得讚許。也呼籲孕婦如有羊水破裂、子宮陣痛頻繁等生產前兆，可立即撥打119請求協助，以確保產婦及新生兒的安全。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／普發6千元　官網登記突破200萬人
他1句話曝「日本棒球為何這麼強」　台灣輸在這點
獨／內湖5百萬搶案偵破　女富商調度資金搭BMW M5被盯上
快訊／內湖搶劫畫面曝！　25秒得手500萬
日本隊歸國！　成田機場塞爆
徐巧芯檢舉蘇巧慧！　狠酸：我不是民進黨不會把你當公主
快訊／萬里海上火燒船！　傷亡不明
曾自爆擁千張鴻海股票　張菲急出清基金債券「慘賠20%」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

撿屍學妹拍裸照！他求原諒「找友扮父母」假認錯　瞎招讓他更慘

65K2步槍彈藥案...主嫌移送桃檢複訊　拒說槍彈來源「恐遭聲押」

快訊／萬里海域火燒船！濃黑煙竄天　離岸2km...鄰近漁船救援中

內湖搶劫畫面曝！4匪噴辣椒水搶500萬　25秒得手快閃

獨／內湖5百萬搶案1小時偵破　女富商調度資金搭BMW M5被盯上

男點火驅蛇燒死5親人　「愛兒也被燒死」婿出庭：傷心但不願追究

台61新竹香山段車禍　15噸雙氧水槽車翻覆　

女寶寶等不及！孕婦臍帶繞頸沒哭聲滑了出來　2消防員首當產婆

煙霧罐瞬間冒火！六軍團化兵群演習2士兵燙傷　堅持完成任務就醫

北市退休巡墓員收押！去年選上里長　放水不抓違法撿骨出事了

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

《RM》餐廳打工「強硬式服務」　嫌麻煩「全改自助」還趕客人XD

被大谷翔平噁心滑球三振　楚奧特：我們會捲土重來

好奇貓緊盯水桶泡泡　見消失發ㄋㄞ聲翻找

郭書瑤找男友：一定要king size　看BLACKPINK全被擋「放棄惹」

撿屍學妹拍裸照！他求原諒「找友扮父母」假認錯　瞎招讓他更慘

65K2步槍彈藥案...主嫌移送桃檢複訊　拒說槍彈來源「恐遭聲押」

快訊／萬里海域火燒船！濃黑煙竄天　離岸2km...鄰近漁船救援中

內湖搶劫畫面曝！4匪噴辣椒水搶500萬　25秒得手快閃

獨／內湖5百萬搶案1小時偵破　女富商調度資金搭BMW M5被盯上

男點火驅蛇燒死5親人　「愛兒也被燒死」婿出庭：傷心但不願追究

台61新竹香山段車禍　15噸雙氧水槽車翻覆　

女寶寶等不及！孕婦臍帶繞頸沒哭聲滑了出來　2消防員首當產婆

煙霧罐瞬間冒火！六軍團化兵群演習2士兵燙傷　堅持完成任務就醫

北市退休巡墓員收押！去年選上里長　放水不抓違法撿骨出事了

8綹頭髮揭開貝多芬死因之謎　酗酒+B型肝炎是主因

費玉清引退3年爆「與好友失聯」　連張菲也封口避談

20億人沒有乾淨飲用水　水資源組織：2000億美元才能解決

民眾搶登記普發6千元　官網登記突破200萬人

Smart「全新電動休旅」4／17上海車展將亮相　空間更大、更運動化

竹市「數位雙生科普實驗室」將開幕　打造元宇宙教育樂園

西班牙腦癱青年6小時跑42公里　全球首位76%身障者完成馬拉松

撿屍學妹拍裸照！他求原諒「找友扮父母」假認錯　瞎招讓他更慘

熊本新航站迎華航與雄獅首架國際航班　IEAT投資考察團成貴客

閏二月「別惹3星座生氣」！命理師急勸：他們有仇必報

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

社會熱門新聞

兇狠六福村「東非狒狒」脫逃　躲桃園平鎮市區

桃園男墜樓「頭顱分離」高大成推測2種可能

即／台61線「油罐車翻覆爆炸」！

即／抓到了！4匪持辣椒水搶500萬現鈔1hr後落網

台南角頭引渡返台　曝每月接待兄弟費用上千萬

即／內湖一銀門口驚傳搶劫！搶匪劫走500萬元

即／動物園東非狒狒脫逃！六福村：不是我們的

即／台61線油罐車自撞爆炸　46歲駕駛不治

女乘客要「摸一下」！網怒：性騷擾　Uber司機回應了

即／板橋驚傳割喉！女脖子有刀傷　鮮血狂噴送醫搶救

東非狒狒最新蹤跡　衝過馬路竄民宅

六福村東非狒狒脫逃！民眾直擊「路上奔跑」

即／CM11戰車被撞了！轎車車頭全毀畫面曝　

丈夫當引水人年薪千萬　妻逼月給10萬敗訴

更多熱門

相關新聞

性侵猥褻2學童　代理老師重判12年

性侵猥褻2學童　代理老師重判12年

宜蘭一小學許姓代理男老師，2018年8月至2019年7月年間，對班上2名未滿14歲男學童，6次性侵、29次強制猥褻、1性侵未遂；其中，許男並曾在午休時間，趁著與男學童同蓋一條棉被，拉學童手至其下體打手槍多14次，及要「走後門」性侵另一學童未遂。許男涉妨害性自主罪，遭宜蘭地方法院判應合併執行12年徒刑。

宜蘭文化局策展俄羅斯文物　他痛批：混亂民眾對侵略戰爭認知

宜蘭文化局策展俄羅斯文物　他痛批：混亂民眾對侵略戰爭認知

魚線拋出竟勾到空中鳥！黑尾鷗慘遭擊落

魚線拋出竟勾到空中鳥！黑尾鷗慘遭擊落

19年水箱車輾斃消防員　水產董座捐贈一台新的

19年水箱車輾斃消防員　水產董座捐贈一台新的

頭城也瘋狂！　「第一高樓」每坪49萬成交創新高

頭城也瘋狂！　「第一高樓」每坪49萬成交創新高

關鍵字：

宜蘭消防局接生救護

讀者迴響

熱門新聞

兇狠六福村「東非狒狒」脫逃　躲桃園平鎮市區

賀一航兒子認了「熱戀初代黑澀會美眉」

好市多1卡可帶2人進場　3人卻被擋！會員曝1狀況沒用

快訊／篠田麻里子宣布離婚

桃園男墜樓「頭顱分離」高大成推測2種可能

哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」

呱吉實測「走水路」通勤內科　真的成功了！

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

即／台61線「油罐車翻覆爆炸」！

「暗黑楊丞琳」爆AV圈拍片潛規則！

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

快訊／連5升！　中央銀行宣布升息半碼

iPhone忘關「1功能」！他慘被盜刷28萬

即／抓到了！4匪持辣椒水搶500萬現鈔1hr後落網

更多

最夯影音

更多
大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！
陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面