女寶寶等不及！孕婦臍帶繞頸沒哭聲滑了出來　2消防員首當產婆

▲第1次執行急產接生勤務救護員黃卉屏，在救護車上細心照護擔架床上母女。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一孕婦23日上午見好像看到胎頭快生產，急叫救護車，2名消防員趕到時，請孕婦躺在擔架床上，褲子拉開後小女嬰便滑了出來，但有些許臍帶繞頸且沒有聽到哭聲，救護人員排除臍帶繞頸、擦拭身體及抽吸口鼻，給予足底刺激後，小女嬰便發出宏亮的哭聲，最後使用臍帶夾兩側夾住臍帶，給予嬰兒保暖後交予母親，送往羅東聖母醫院，圓滿達成急產救護任務。

23日上午7時許，宜蘭消防局救災救護指揮中心接獲民眾報案，表示有孕婦快要生產，好像看到胎頭，需要盡速送醫。消防局獲報後派遣羅東分隊救護車出勤，由隊員黃卉屏及石宗銘2人前往執行勤務。

到達現場後，孕婦為站立姿勢且著褲子，救護人員趕緊請孕婦躺在擔架床上，褲子拉開後小女嬰便滑了出來，有些許臍帶繞頸且沒有聽到哭聲，救護人員排除臍帶繞頸、擦拭身體及抽吸口鼻，給予足底刺激後，小女嬰便發出宏亮的哭聲，最後使用臍帶夾兩側夾住臍帶，給予嬰兒保暖後交予母親，送往羅東聖母醫院，圓滿達成急產救護任務。

救護人員黃卉屏及石宗銘都是第1次執行急產接生勤務，隊員黃卉屏說：第一次執行急產救護，覺得很緊張，小嬰兒的觸感及臍帶觸感很滑溜，非常特別，能將母女平安送達醫院完成任務，覺得很有成就感。

隊員石宗銘也分享：這是第一次現場接生，沒有特別緊張，但會擔心嬰兒狀況，不過給予口鼻抽吸及刺激後，嬰兒發出宏亮的哭聲，便鬆了一口氣，救護過程中，就是照著訓練時的步驟一步一步完成，能圓滿完成任務也覺得非常開心。

宜蘭消防局長徐松奕表示，平時救護勤務孕婦急產的案件並不多，這次任務同仁處置得當，母女均安，值得讚許。也呼籲孕婦如有羊水破裂、子宮陣痛頻繁等生產前兆，可立即撥打119請求協助，以確保產婦及新生兒的安全。