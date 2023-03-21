應徵荷官妹太正！帶小房間教「發牌技巧」　豬哥男揉胸摸腿GG了

▲小蓮應徵賭場荷官，面試她的王男假裝要教「發牌技巧」，貼身碰她的胸部等處，她嚇到落荒而逃報警求助。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者蔡怡萍／台北報導

長相甜美、身材火辣的女子小蓮（化名）想應徵賭場荷官，負責面試的王姓男子竟色心大起，藉口要教她「發牌技巧」帶進小房間，不時貼身碰觸胸部、大腿，小蓮驚覺事態不對、隨口掰了理由逃離，並直接報警。法院審後依性騷擾罪處王男有期徒刑6月，可易科罰金18萬。

根據判決，王姓男子在網路上張貼賭場應徵荷官的訊息，小蓮看見後深感興趣，進一步與王男聯繫、約好2022年6月12日下午在王男開的休閒餐飲店面試，王男一看見小蓮年輕貌美、身材曼妙，就說要教她更厲害的「發牌技巧」，將她帶上4樓，但教學過程中卻不斷藉機觸摸小蓮胸部、大腿等處，還露出詭異笑容，小蓮感到很不舒服，急忙編造了理由先行離開，隨後到警局報案。

王男在警詢、法院審理時皆不否認小蓮的指證，對犯行坦承不諱，法官審後認為，王男藉由網路徵才方式，誘使素不相識的小蓮上鉤，犯案地點還在私人住宅，使人不易脫身或對外求助，若小蓮稍欠社會歷練，後果不堪設想，未與小蓮和解，本身還有多起犯罪前科，素行不良，依性騷擾罪處王男有期徒刑6月，可易科罰金，還可上訴。