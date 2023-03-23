徐巧芯被踢出7個群組傻眼「小學生吵架？」　費鴻泰：我自創的群

▲北市議員徐巧芯自爆被踢出7個群組，認為這種像小學生的吵架方是大可不必。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯登記參選第七選區（信義、南松山）立委初選，挑戰現任立委費鴻泰。不過，她23日爆料，自己被費鴻泰辦公室成員踢出7個LINE里長群組，覺得對方有些「小鼻子小眼睛」，將向考紀會申訴。對此，費鴻泰回應，這些是他創立的私人群組，是離職員工擅自把徐加進來，所以辦公室主才任將徐退群。

徐巧芯23日表示，她昨天一早看到自己被踢出7個群組，不禁覺得費鴻泰辦公室此舉有些「小鼻子小眼睛」，因為她沒有攻擊過對方，也沒發言不當，只是默默待在地方性服務群組。看看大家意見，一次也沒發言、拉票過，卻被對方踢掉，「像小學生的吵架方式沒必要啦！」

徐巧芯說，選舉應保持君子之爭，如果她跟費鴻泰在同一個LINE群組，一定不會把對方踢出去，更何況國民黨有選舉人公約，考紀會也說黨內同志不能互相攻擊，她是議員，費是立委，第一次聽到立委踢議員，大家都傻眼，所以她將依規定向考紀會申訴，並謹守原則，不會再有太多發言。

▲費鴻泰指出，離職員工跳槽到徐巧芯辦公室，還擅自將徐加入他自創的個人群組。（合成圖／ETtoday資料照）

對此，費鴻泰回應，這些群組是他7年前跟里長朋友們創立的個人群組，不屬於國民黨，也不是里長辦公室，是辦公室離職員工沒自己離群，還擅自將許巧芯加入群組，他們發現後覺得不合適，所以辦公室主任才將徐退群，「請問這樣有沒有錯？」

費鴻泰指出，這位離職員工現在已到徐巧芯辦公室工作，卻擅自把競爭者加入到群組來，他本來是不想回應，也不想製造對立的，因為這是黨內家務事，講太多會讓外界覺得國民黨不團結，畢竟選舉是高興的事，真正的競爭者是自己，所以歡迎徐巧芯去向考紀會申訴。