六福村狒狒數量差一隻　林務局：要向新竹縣府登記「否則開罰」

▲東非狒狒在桃園出沒，林務局表示，還無法確定從哪來。（圖／里長黃志杰提供）

記者許敏溶／台北報導

一隻逃脫東非狒狒出沒桃園市，遭外界質疑是從六福村逃跑，昨更清查出六福村登記有案的東非狒狒155隻數量和實際156隻有落差，農委會林務局指出，昨實地查訪，差一隻原因是今年第1季有狒狒寶寶出生，六福村必須向新竹縣政府核備登記，否則新竹縣府可開罰，至於逃脫的東非狒狒從哪來，現在還沒辦法確定。

東非狒狒出沒桃園市，外界質疑是從六福村逃脫，昨天下午與林務局與新竹縣政府前往六福村實地了解飼養狀況，初步檢查安全防護設施設置，沒有發現可能逃逸的漏洞。

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不過，林務局與新竹縣政府進一步清查，卻發現六福村登記有案的東非狒狒數量為155隻數量，和昨天實際清點156隻相差一隻，六福村對外說法是，今年第1季有狒狒寶寶出生。

▲▼新竹縣政府23日下午會同林務局人員至六福村園區查察狒狒飼養狀況。（圖／新竹縣政府提供）



對此，林務局保育組科長鄭伊娟表示，目前規定，保育動物繁殖需要主動通報，目前六福村的多出來一隻狒狒寶寶還沒通報，但依規定，只要在10月以前向新竹縣府核備登記即可，若在此時間之後沒有登記，才由縣政府決定是否開罰。

鄭伊娟進一步指出，雖然六福村的東非狒狒都有結紮，但專家也表示，因為東非狒狒都養在一起，不排除有意外懷孕的機率，所以這次有新生狒狒寶寶，可能是突發性。

至於目前在桃園逃竄的東非狒狒，到底從哪來，鄭伊娟坦言，現在還沒辦法確定，要等抓到之後才能判斷。