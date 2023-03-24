小三教學「這樣更有感覺」　腥夫交叉％％爽喊：我滿厲害的！

▲高雄人夫偷吃女同事，還互傳鹹濕簡訊，被老婆抓包怒告。（示意圖／翻攝pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名人夫新婚1年多就偷吃女同事，不僅傳訊大聊兩人激戰細節，還得意表示「熱熱的水，一直噴」、「我從沒讓女生這樣，我滿厲害的」，鹹濕對話都被妻子發現，氣得她提離婚後，又將兩人告上法院。高雄地院審結，判定人夫和小三侵害配偶權，應連帶賠償35萬元。

正宮主張，人夫婚後偷吃，不僅和小三有許多鹹濕對話，還在2021年3月發生4次性行為，導致家庭破裂，結婚不到1年就離婚收場，讓她大受打擊，要向兩人求償60萬精神撫慰金。

人夫和小三則表示兩人只是單純同事、朋友關係，並沒上床。小三辯稱，人夫對外說自己單身，她並不知道他有老婆。

不過法官查看兩人對話，發現人夫擔心床上表現不好，頻頻關心小三的性愛感受問「我這樣舔妳，妳愛嗎？」、「我交叉的X…這樣會痛嗎？」、「妳側著，我正面，這樣會不舒服嗎？」，還表示「沒讓妳噴我真的很在意！」，而後人夫抓到訣竅，開心說「昨晚，很有感覺，熱熱的水，一直噴，我從還沒讓女生這樣，感覺...嗯，我滿厲害的」，小三則表示「也不是所有女生都可以這樣」，並繼續教導人夫「一開始不要全部放進去淺淺的X，然後就會很想要，這個時候如果突然撞很深就很爽」，結果似乎讓人夫成就感爆棚，興奮喊「我恨不得每天都跟妳X著睡勒」。

法官認為，兩人以露骨字眼談論發生性行為的細節，並以「愛人」、「很愛你」等語，相互傳達愛慕之意，判定兩人2021年2月間至3月28日已逾越男女交往關係，侵害正宮配偶權，應連帶賠償35萬元，全案還可上訴。