開門見老公裸身躺床！她掀開棉被...竟和女鄰居「對看」驚呆了

▲台中一名人妻回家，撞見丈夫裸上身躺床，掀開棉被還有個女人靠在他身上。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名正宮與丈夫分居，回丈夫住處時，發現他裸上身躺在床上，掀開棉被後，竟撞見樓下女鄰居衣衫不整的依偎在他身上，怒告小三求償50萬元。台中地院審結，判小三侵害配偶權，應賠正宮10萬元，全案還可上訴。

正宮主張，她於去年7月1日回台中住處時，撞見丈夫裸身睡在床上，同床竟還有衣衫不整的小三，她調閱大樓監視器，看到丈夫和小三在電梯親密擁吻，還發現丈夫不只經常到小三家住，也常帶小三回家。甚至被她抓姦的當天，兩人晚上仍開心出遊唱歌，完全無視她的存在，導致她內心受創罹患憂鬱症，要向小三求償50萬元。

全案審理時，小三辯稱與人夫經朋友介紹認識，前年11月她剛好搬到人夫住處樓下，兩人並無交往，且人夫和正宮從前年12月就分居，她從沒有在人夫屋內看到正宮的物品，並不知道人夫已婚。而在人夫家撞見正宮的那天，是因為兩人和多個朋友在外面聚會後，她送喝醉的人夫回家，協助他躺在床上而已。

不過法官查看錄影光碟，當天正宮拿手機錄影走進房間，只見人夫裸上身躺在雙人床上，正宮一邊喊人夫名字，一邊上前掀開棉被，竟看到小三躲在棉被裡，頭還靠在人夫身上，另正宮還提供人夫與小三牽手進出大樓、電梯擁抱、共同聚餐的照片，判定小三已侵害配偶權，審酌小三曾擔任櫃姐、店員，目前待業中，判她要賠正宮10萬元，全案還可上訴。